Кем являются и чем занимаются вторые половины членов правительства

Говорят, что одна голова – хорошо, а две – еще лучше. Таким образом, ТРИБУНА решила узнать, кем являются вторые половины членов правительства, и чем они занимаются.

Татьяна Филип, супруга премьер-министра Павла Филипа работает в торговой фирме О.О.О Burex.

Аида Лянкэ, супруга вице-премьера по европейской интеграции Юрия Лянкэ является домохозяйкой и занимается домашним хозяйством.

Ирина Габурич, супруга министра экономики и инфраструктуры Кирилла Габурича окончила Государственный педагогический университет им. И.Крянгэ, но где она работает нам так и не удалось узнать.

Елена Армашу, супруга министра финансов Октавиана Армашу, согласно данным из декларации о доходах, является представителем компании Bayer в Молдове, а также она работает в О.О.О BDO Audit & Consulting.

Анджелина Тэнасе, супруга министра юстиции Александра Тэнасе работает в О.О.О APPS Imobil и в «Timpul de Dimineața».

Корина Кожокару, супруга министра иностранных дел и европейской интеграции Тудора Ульяновски также является дипломатом и работает в МИДЕИ.

Нэлля Жиздан супруга министра внутренних дел Александра Жиздана работает в частной компании О.О.О Know How.

Анастасия Стурза, супруга министра обороны Еуджена Стурзы является государственным служащим в МИДЕИ, но сейчас она в отпуске по уходу за ребенком.

Анатол Бабук, супруг министра образования, культуры и научных исследований Моники Бабук является сотрудником компании Moldtelecom.

Николай Чеботарь, супруг министра здравоохранения, труда и социальной защиты Светланы Чеботарь работает в ПМСУ Клиническая психиатрическая больница.

Ирина Волконович, супруга министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ливиу Волконович работает логопедом в МТО Ботаника/Центр семейных врачей № 2.

Также отметим, что вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник разведена.

Андриана Кептине