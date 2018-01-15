Кем являются и чем занимаются вторые половины членов правительства

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Общество
Говорят, что одна голова – хорошо, а две – еще лучше. Таким образом, ТРИБУНА решила узнать, кем являются вторые половины членов правительства, и чем они занимаются.
Татьяна Филип, супруга премьер-министра Павла Филипа работает в торговой фирме О.О.О Burex.
Аида Лянкэ, супруга вице-премьера по европейской интеграции Юрия Лянкэ является домохозяйкой и занимается домашним хозяйством.
Ирина Габурич, супруга министра экономики и инфраструктуры Кирилла Габурича окончила Государственный педагогический университет им. И.Крянгэ, но где она работает нам так и не удалось узнать.
Елена Армашу, супруга министра финансов Октавиана Армашу, согласно данным из декларации о доходах, является представителем компании Bayer в Молдове, а также она работает в О.О.О BDO Audit & Consulting.
Анджелина Тэнасе, супруга министра юстиции Александра Тэнасе работает в О.О.О APPS Imobil и в «Timpul de Dimineața».
Корина Кожокару, супруга министра иностранных дел и европейской интеграции Тудора Ульяновски также является дипломатом и работает в МИДЕИ.
Нэлля Жиздан супруга министра внутренних дел Александра Жиздана работает в частной компании О.О.О Know How.
Анастасия Стурза, супруга министра обороны Еуджена Стурзы является государственным служащим в МИДЕИ, но сейчас она в отпуске по уходу за ребенком.
Анатол Бабук, супруг министра образования, культуры и научных исследований Моники Бабук является сотрудником компании Moldtelecom.
Николай Чеботарь, супруг министра здравоохранения, труда и социальной защиты Светланы Чеботарь работает в ПМСУ Клиническая психиатрическая больница.
Также отметим, что вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник разведена.
Андриана Кептине
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