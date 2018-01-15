15 Января 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Погодные аномалии: клубника созрела в снегу в середине января под Кишиневом
15.01.2018

В пригороде Кишиневе посредине зимы начала созревать клубника в отрытом грунте.

В селе Гратиешты сектора Рышкановка на приусадебном участке к 15 января успела вырасти и начала плодоносить клубника. Растение проснулось от зимней спячки и дало первые плоды в период постоянных оттепелей.

Жительница Гратиешт Надежда Крышмару  впервые столкнулась с такой аномалией. Никогда ранее клубника не начинала плодоносить через две недели после Нового года. 

На нескольких кустиках клубники  успешно образовались завязи и появились ягоды. Они успели даже немного покраснеть, несмотря на пасмурное небо.

Агрономы считают, что при раннем созревании клубники летний урожай может уменьшиться, но Надежда Крышмару надеется на обратное.


 
Количество просмотров:
202
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.