Погодные аномалии: клубника созрела в снегу в середине января под Кишиневом

В пригороде Кишиневе посредине зимы начала созревать клубника в отрытом грунте.

В селе Гратиешты сектора Рышкановка на приусадебном участке к 15 января успела вырасти и начала плодоносить клубника. Растение проснулось от зимней спячки и дало первые плоды в период постоянных оттепелей.

Жительница Гратиешт Надежда Крышмару впервые столкнулась с такой аномалией. Никогда ранее клубника не начинала плодоносить через две недели после Нового года.

На нескольких кустиках клубники успешно образовались завязи и появились ягоды. Они успели даже немного покраснеть, несмотря на пасмурное небо.

Агрономы считают, что при раннем созревании клубники летний урожай может уменьшиться, но Надежда Крышмару надеется на обратное.