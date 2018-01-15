Появились фото грандиозного концерта в Ниспоренах

10 тысяч человек посетили накануне грандиозный концерт в Ниспоренах, организованный по случаю открытия в городе зимней ярмарки. Устроили мероприятие при поддержке фонда Влада Плахотнюка "Эдельвейс".

Перед зрителями выступили гости из Румынии - группа 3 Sud-Est и певица Антония, а также группа Carlas Dreams и другие отечественный артисты. Легендарная группа 3 Sud- Est исполнила свои популярные хиты.

Порадовали зрителей своим творчеством и ребята из группы Carla's Dreams. А певице Антонии публика подпевала в унисон. Поддержали праздничную атмосферу и отечественные артисты.

Многие зрители не удержались и пустились в пляс.

"Очень всё здорово. Мы не ожидали такого. Мы из Унгенского района, приехали насладиться этим концертом". "Мы очень ждали Антонию, Carlas Dreams и 3 Sud- Est. Были очень рады, когда узнали, что они будут выступать в Ниспоренах."

Выступили на концерте и фольклорные коллективы. Организовали и парад масок. Зрителей бесплатно угощали традиционными молдавскими блюдами. Организаторы также подготовили несколько тонн извара.

"Очень вкусно. И извар очень вкусный. Атмосфера праздничная". "Всё очень вкусно, спасибо организаторам". А для самых маленьких установили горку и оборудовали каток. Посетили открытие ярмарки и официальные лица.

"Пользуясь случаем, хочу поздравить вас с началом нового года. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы молдавские дети смотрели в будущее с надеждой", - сказал премьер-министр Павел Филип.

"Коллеги, которые сегодня находятся на со мной на сцене, как говорил и господин премьер-министр, делают всё возможное, чтобы Республика Молдова изменилась, это касается и Ниспорен. Пусть этот город станет процветающим и ещё более красивым. Мы хотим, чтобы мы строили свою жизнь здесь, на родине", - заявил председателдь парламента Андриан Канду.

"Я тоже признательна Владу Плахотнюку, председателю фонда Эдельвейс, за многочисленные акции в поддержку культуры, в том числе за деятельность по сохранению нашего культурного наследия", - отметила министр культуры, образования и исследований Моника Бабук.

Завершился концерт грандиозным салютом.

Зимняя ярмарка в Ниспоренах, организованная фондом Влада Плахотнюка "Эдельвейс", будет открыта до конца января.