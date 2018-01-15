TV Буря в Молдове

История с запретом в Молдове российских информационно-аналитических, политических и военных передач напоминает странную постановку, соединяющую геополитику с несуразностью, политический трюк с личностным подтекстом, военную угрозу с откровенным обманом общества.

Молдавский зритель хочет смотреть российское ТВ

Прежде всего, бросается в глаза то, что дискуссии о необходимости ограничить информацию из России и сам пресловутый закон не отражают интересов населения и зрительских предпочтений.

На телевизионном рынке Молдовы существует большое разнообразие. Хорошо развита кабельная сеть. Интернет и спутниковые средства позволяют принимать любой телевизионный продукт. Зрители смотрят телеканалы из Румынии, России, Украины, США, Белоруссии, стран ЕС. И, конечно же, местные, республиканские и региональные.

Ни законодательно, ни технически российская телепродукция не имеет никаких преференций. Наоборот, Кодекс по ТВ и РВ отдает приоритет телепрограммам, созданным в странах ЕС.

Данные рейтинговых агентств и социологических исследований показывают, что значительная часть аудитории предпочитает российские телепередачи. Это, в основном, развлекательные ток-шоу и сериалы. Смотрит, несомненно, потому что они более интересные и профессиональные, чем другие. То есть, свою аудиторию российские телеканалы завоевали в конкурентной борьбе.

Трудно вспомнить случай, когда обычные телезрители возмущались бы содержанием российских информационных, аналитических, военных или каких-то других телепрограмм. И если бы молдавских граждан в российских передачах что-то не устраивало или раздражало, то кнопка на пульте эту проблему решила бы мгновенно.

А ларчик просто открывался

О том, что передачи из России опасны, являются «пропагандой или дезинформацией», мы узнали от так называемых экспертов, политиков-евроинтеграторов, а также их зарубежных «кураторов» из США и ЕС.

Начнем с экспертов. Еще в июле 2017 года посольство США в Молдове объявило, что «выпуски новостей и российские передачи искажают общественную дискуссию путем пропаганды и полуправды». Американские дипломаты обосновали свой вывод докладом, который представила Ассоциация независимой прессы. Сотрудники этого НПО провели мониторинг российских телеканалов, транслируемых в Молдове, с целью идентификации методов манипуляции, используемых в новостях и телепрограммах, включая пропагандистские послания по таким чувствительным темам как ЕС, НАТО, ЕАЭС.

Интересно, что «пропагандистские приемы» и «инструменты манипуляции» изучались только в российских телепрограммах. Между тем понятно, что для создания объективной картины «искажения общественной дискуссии» нужно было столь же скрупулезно изучить и продукт остальных молдавских вещателей - из Румынии, Украины, ЕС и США. Но этого не сделали. Почему?

Ларчик просто открывался - заказчиком исследования выступило посольство США, указывается на сайте API. То есть США наняло молдавских «независимых экспертов», и они представили «убедительные» свидетельства того, что «путем пропаганды и полуправды выпуски новостей и российские передачи искажают общественную дискуссию».

Как можно оценить такие действия? Они - явное вмешательство в дела независимого государства и манипуляция общественным мнением.

США помогают определиться Молдове с «угрозой»

В своих действиях структуры США оказались последовательными. Уже в сентябре была проведена международная конференция «СМИ в Молдове, аудитория и плюрализм». На мероприятии речь шла о том, что нужно сделать законодателям, чтобы ограничить присутствие российских телепрограмм в молдавском информационном пространстве. Организаторами выступили депутаты правящего большинства и ряд американских структур, таких как Freedom House, Internews и USAID.

На конференции представители НПО утверждали, что медийный контент РФ является главной «угрозой» для Молдовы. Надин Гогу, руководитель Центра независимой журналистики (ЦНЖ), созданного на деньги Фонда Сороса и существующего на западные гранты, заявила, что российские СМИ «делают пропаганду и разжигают ненависть». Другие представители американских НПО предложили воспользоваться «опытом» Украины и Прибалтики. Иными словами, запретить российские телепрограммы.

Таким образом, мы видим, что существующие на деньги Запада НПО, шаг за шагом вели обработку общества и внушали ему, что российский медиапродукт - это угроза, и его следует исключить из информационного пространства.

Причина всех неудач

То, что делали «эксперты» на американские деньги, безусловно, было выгодно правящему режиму. В чем заключается интерес Демпартии?

Во-первых, политика евроинтеграции, которую проводили в Молдове альянсы во главе с ДПМ, не увенчалась успехом. Популярность ассоциации Молдовы с ЕС последовательно падала. Уровень жизни снижается, социальная сфера рушится, цены на товары и услуги растут, представители властей рекомендуют населению искать работу на Западе.

Все проевропейские партии, участвовавшие в управлении страной в течение 9 лет, полностью себя скомпрометировали. Рейтинги либерал-демократов, либералов опустились до 1 процента. За счет административного ресурса и хитрой политики, когда все беды сваливались на партнеров по коалиции, ДПМ удается удержать рейтинг в районе 5-6 процентов. Но личный уровень доверия главных демократов колеблется в пределах 1-1,5 процента. В то же время у ориентированной на Россию ПСРМ есть шанс получить на выборах более 50 процентов.

Для проевропейских и проамериканских сил это полный провал. То, что поражение является заслуженным и объективным, местные политики не хотят признать. Отступить в борьбе с Россией не намерены и западные покровители молдавских властей. И одним, и другим нужна была отмазка. И вот роль универсальной причины всех неудачмбыла отведена «российской пропаганде».

Победил на выборах Трамп – «козни русских». Британцы решили выйти из ЕС – «вмешательство Кремля». Каталонцы объявили о независимости от Испании – «рука Москвы». Молдавская власть безбожно обворовывает население, берет взятки, нарушает законы – «российская дезинформация и пропаганда».

Помеха на выборах

Второй важный момент заключается в том, что Молдова уже вступила в парламентские выборы.

Позиции прозападных сил сильно пошатнулись. В случае их поражения может быть свернуто сотрудничество в области безопасности. Скорее всего, новая власть пересмотрит соглашение об ассоциации с ЕС и закроет представительство НАТО в Кишиневе. Возможно, также будут заморожены проекты по подсоединению к энергосистеме и газораспределительным сетям Румынии. А сотрудничество с Россией будет укрепляться. И это фактически приведет к крушению проекта «Восточного партнерства». По крайней мере, выхолостит его суть. Запад не захочет смириться с таким ходом событий. А для Румынии с ее идеей «объединения двух государств» подобный итог похож на удар в сердце. Следовательно, победа пророссийских сил на выборах потребует от Запада организации госпереворота в духе украинского майдана 2014 г. Чем все это может закончиться - неизвестно. Поэтому ставки на парламентских выборах для «западных партнеров» очень высоки.

Конечно же, особый интерес есть у ДПМ. Демократы не могут допустить, чтобы ПСРМ получила в парламенте большинство. Также, если победу одержат оппозиционные правые партии, то ДПМ начнет сыпаться как карточный домик с неизбежными уголовными делами на руководителей формирования по окончании процесса.

Поскольку российские СМИ поддерживают Игоря Додона и его коллег, критически настроены к нынешнему режиму (что позитивно для правых оппозиционеров), то для демократов жизненно важно минимизировать влияние российских СМИ на выборы.

Форма самообороны

И третий, возможно, самый важный момент. Многие наблюдатели обратили внимание, что визит молдавской делегации во главе с лидером ДПМ в США и принятие в двух чтениях закона в парламенте странным образом были синхронизированы с решением о заочном аресте Влада Плахотнюка Басманным судом Москвы.

А подписание спикером парламента Андрианом Канду закона о запрете российских СМИ, вместо временно отстраненного президента, день в день совпало с решением Мосгорсуда, оставившего вердикт райсуда о заочном аресте в силе.

Ранее Влад Плахотнюк, комментируя решение о возбуждении уголовного дела в Румынии, где фигурирует его имя, говорил, что за этими действиями якобы стоит ФСБ. А после того, как Мосгорсуд отверг ходатайство защиты, пресс-служба ДПМ заявила, что «дело Плахотнюка» политическое и является ответом на закон, запрещающий российскую пропаганду на территории Молдовы.

В свою очередь, Москва назвала сам закон дискриминационным и борьбой с альтернативными точками зрения.

Нет сомнения, что история с заочным арестом Влада Плахотнюка получит продолжение, а в российских СМИ могут появиться новые разоблачительные материалы о лидере ДПМ.

Таким образом, мы видим, что принятие закона, ограничивающего вещание российских СМИ в Молдове, скрывает помимо прочего и некий личностный подтекст. И, возможно, также является своеобразной формой самообороны председателя демпартии.

Но и это еще не все.

«Большая драка»

Если иметь в виду сказанное выше, то ни у кого не должно быть сомнений, что закон о запрете российских новостей и телепрограмм в Молдове - это еще и геополитика, элемент гибридной войны, которую ведут между собой по всему миру сверхдержавы. Прежде всего, США и Россия. После того как Россия стала активно действовать в международном информационном пространстве, создала RT и Sputnik и добилась определенных результатов, страны западной «демократии» забыли о свободе слова и стали вводить запреты для российских изданий и журналистов.

С одной стороны, очевидно, что на молдавские власти оказывалось сильное внешнее давление, прежде всего США. Для того, чтобы выдавить Россию из региона полностью, приблизить Молдову к НАТО, нужно тотальное доминирование в информационном поле. Это и обработка населения в нужном духе, и превентивная мера от возврата к власти пророссийских сил.

С другой стороны, с целью самосохранения ДПМ решила воспользоваться ситуацией и доказать Вашингтону свою верноподданность.

Но включение в войну с Россией на стороне США может привести Молдову к непоправимым последствиям. Генерал Роберт Неллер, командующий морскими пехотинцами США, предупредил в конце декабря о возможности скорого начала в Европе «большой драки». Бывший офицер армии США и эксперт по борьбе с терроризмом, Скотт Беннетт утверждает, что среди американских солдат ведется пропаганда, в соответствии с которой Россия – враг номер один. И США намерены с Россией вступить в войну. То, что Вашингтон решил поставлять Украине летальное оружие и провести «перезагрузку власти», указывает, что такой точкой может стать соседняя страна. Но мы не можем исключить, что зачистка информационного поля Молдовы нужна потому, что и эта территория превратится в театр военных действий. Не зря же нас посетили 17 генералов и адмиралов США.

Затишье перед бурей?

И вот на этом очень серьезном фоне в истории с запретом российских телепрограмм мы обнаруживаем много странностей и несуразностей. Каковы главные из них?

1. Огромное влияние российских новостей и аналитики – вымысел. Доказательства обнаруживаем в исследовании ЦНЖ. Для молдавской аудитории интернет практически стал таким же источником информации, как и ТВ. Подавляющая часть аудитории смотрит новости на телеканалах Prime, Jurnal TV и Moldova 1. Только на Prime, транслирующем «Первый канал», смотрят местные новости, а не отредактированные московские. Причем большая часть аудитории обращается к двум-трем источникам. И в рейтинге интересов политика находится только на 9-12 месте. Большинство узнает новости от близких и друзей, а также из социальных сетей.

2. Закон запрещает показ российских новостей и аналитики, ссылаясь на Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, но разрешает из того же источника развлекательные программы. При этом главное положение конвенции - свобода слова, приема и ретрансляции, игнорируется.

3. Закон начинает действовать, нарушая Конституцию. КС не имеет права отстранять от должности президента ни на минуту, он его не избирал. И пока ныне действующий или новый президент не подпишет закон, акт будет недействительным, юридически ущербным.

4. Первым выступил с идеей запретить российские новости и телепрограммы лидер ДПМ Влад Плахотнюк. Он же основной владелец телекомпании Prime, с которой «Первый Канал» подписал договор о ретрансляции передач в Молдове. Андриан Канду, утвердивший закон о запрете, также является акционером Prime. Только в 2016 г. Канду получил от Prime выплаты на сумму 11.5 млн. лей. Плахотнюк о своих доходах от Prime умалчивает.

Молчит о перспективах сотрудничества и Москва. Не является ли это затишьем перед бурей?

Сергей ТКАЧ