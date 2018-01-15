Эпидемиологическая ситуация в столице выходит из-под контроля

Лишь сегодня утром были госпитализированы 142 ребенка с острыми респираторными инфекциями.

Такие данные в ходе заседания муниципальных служб представил глава управления здравоохранения Примэрии Михай Молдовану.

В то же время он уточнил, что за последнюю неделю было зарегистрировано 1944 новых случая заболевания ОРВИ, увеличившись на 12% по сравнению с предшествующей неделей.

Чаще всего заболеванию респираторными инфекциями подвержены дети до шести лет.

В настоящее время у трех человек подтвердился диагноз заражения сезонным гриппом.

Наплыв пациентов наблюдается в Муниципальной клинической больнице №1, только за сегодняшнее утро в это учреждение поступило 142 ребенка.