Эпидемиологическая ситуация в столице выходит из-под контроля

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Здоровье
Лишь сегодня утром были госпитализированы 142 ребенка с острыми респираторными инфекциями.
В то же время он уточнил, что за последнюю неделю было зарегистрировано 1944 новых случая заболевания ОРВИ, увеличившись на 12% по сравнению с предшествующей неделей.
Чаще всего заболеванию респираторными инфекциями подвержены дети до шести лет.
В настоящее время у трех человек подтвердился диагноз заражения сезонным гриппом.
Наплыв пациентов наблюдается в Муниципальной клинической больнице №1, только за сегодняшнее утро в это учреждение поступило 142 ребенка.
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