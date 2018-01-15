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Здоровье
Эпидемиологическая ситуация в столице выходит из-под контроля
15.01.2018

Лишь сегодня утром были госпитализированы 142 ребенка с острыми респираторными инфекциями.
Такие данные в ходе заседания муниципальных служб представил глава управления здравоохранения Примэрии Михай Молдовану.

В то же время он уточнил, что за последнюю неделю было зарегистрировано 1944 новых случая заболевания ОРВИ, увеличившись на 12% по сравнению с предшествующей неделей.

Чаще всего заболеванию респираторными инфекциями подвержены дети до шести лет.

 В настоящее время у трех человек подтвердился диагноз заражения сезонным гриппом. 

Наплыв пациентов наблюдается в Муниципальной клинической больнице №1, только за сегодняшнее утро в это учреждение поступило 142 ребенка.


 
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