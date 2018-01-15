В стране отмечают день рождения великого поэта Михая Эминеску

В стране отмечают день рождения великого поэта Михай Эминеску.

Он родился 15.01.1850 в Ипотешть или Ботошань. Учился в лицее в Черновцах, затем прослушал курсы по отдельным предметам в Вене и Берлине. Он работал эпизодически директором Центральной библиотеки в Яссах, школьным инспектором, а затем вместе со И. Славичем и И. Л. Караджале был редактором газеты «Тимпул» в Бухаресте.

Принимал участие в собраниях общества «Жунимя». При жизни литературный критик Титу Майореску издал всего один том его произведений («Стихи», 1883), тот же Т. Майореску назвал его гениальным поэтом в своём критическом исследовании «Эминеску и его стихотворения», позже появились и посмертные публикации (в солидном издании в 6 томах под редакцией Перпессичиуса). Страстно воспевал любовь и природу, создавал сатирическое описание настоящего, сравнивая его с героическим прошлым, развивал многие философские понятия, которые и сегодня волнуют умы ученых. Романтический поэт с трудом переносил тяготы повседневной жизни, постоянно убегая мысленно в космические дали («Сатира I»). Увлечённый познанием нового, углублялся в национальную мифологию и мифы других народов мира, в историю исчезнувших цивилизаций («Memento Mori», «Один и поэт»), восхищался и стремился разгадать секреты звездных пространств («История мага путешественника среди звезд»).

Его мысли занимали демонические герои, ироничные скептики («Ангел и демон», «Демонизм»). Лирическая поэзия М. Эминеску отличается неповторимой гармонией и музыкальностью, несомненным доказательством чего является постоянное обращение композиторов к его текстам. Сочетая золотоносную жилу народного творчества с любовными переживаниями, вплетёнными в описание природы нашего «райского уголка», поэт создал непреходящие творения («Кэлин», «Желание», «Сказочная королева», «История леса», «Сказка о липе» и т.д.). Свои возвышенные патриотические чувства М. Эминеску выразил в произведениях глубоко наполненных эпическим духом («Сатира III», «Эпигоны»).

Разгадать смысл жизни – постоянно владевшее им желание, которое побуждало творить созерцательные стихотворения, содержание которых перекликается с теорией немецкого философа А. Шопенгауэра («Глосса», «Молитва дака»). Высшим проявлением его творчества, в котором показан гений на фоне преходящей повседневности, является поэма «Лучафэрул» (Вечерняя звезда). Поэт также написал философскую и лирико-фантастическую прозу («Бедный Дионис», «Пустой гений», «Чезара», «Аватары фараона Тла»), стилизировал народные сказки («Фэт-Фрумос из слезы рождённый»). М. Еминеску оставил после себя богатое публицистическое наследие, масштабные незаконченные проекты в области драматургии, фольклорные сборники. По мнению исследователей, он является одним из величайших классиков мировой литературы.