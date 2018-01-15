Бэсеску: Я представлю парламенту законопроект об объединении с Республикой Молдова

Председатель партии "Народное движение" Траян Бэсеску заявил 14 января на телеканале B1 TV, что представит в парламент законопроект об объединении с Республикой Молдова.

По словам Бэсеску, законодательная инициатива будет основана также на 148-й Резолюции Сената Соединенных Штатов Америки, сообщает moldova.org со ссылкой на mediafax.ro.

"(В начале парламентской сессии) я представлю проект объединения с Республикой Молдова, основанный также на Резолюции №148 Сената США. (...) Инициатива группы американских сенаторов заключалась в том, чтобы как только Республика Молдова объявила о своей независимости, рассмотреть право Республики Молдова на объединение с Румынией. (...) (в контексте объединения Германии) в декларации, посвященной Республике Молдова, уточняется право той страны на воссоединение с Румынией в соответствии с положениями статьи 1 Хельсинкского заключительного акта (...)", - заявил председатель партии "Народное движение" Траян Бэсеску на телеканале B1 TV.

Траян Бэсеску утверждает, что объединение с Республикой Молдова может быть реализовано, " если этого захотят молдаване".

"Процедура имела бы место, если того захотели бы молдаване, (...) по решению парламента", - сказал Траян Бэсеску.

Аgerpres.ro пишет, что лидер партии "Народное движение" также выразил надежду на то, что объединение с Республикой Молдова будет реализовано менее чем через десять лет с учетом "эволюции унионистского течения". Бэсеску заявил, что Румыния должна потребовать аннулирования пакта Риббентропа-Молотова, что, по его мнению, может стать национальным проектом, который восстановит достоинство Румынии.

"Министерство воссоединения страны, которое бы продвигало идею объединения страны. У нас есть эта проблема национального достоинства. (...) Мы и сейчас живем так, как постановили два преступника: Гитлер и Сталин, посредством своих министров иностранных дел, одиозным пактом Риббентропа-Молотова", - сказал бывший президент Румынии в рамках программы на телеканале B1 TV.