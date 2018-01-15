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Шор вновь дал показания по делу Лучинского
15.01.2018

Сегодня состоялось очередное слушание скандально известного бизнесмена Илана Шора, фигурирующего в качестве свидетеля в деле бывшего депутата Кирилла Лучинского.
Илан Шор не захотел общаться с журналистами, но его адвокат заявил, что он дал те же показания, что и в начале расследования.

«Позиция Илана Шора осталась прежней, он дал те же показания, что и в самом начале, во время допроса Антикоррупционной прокуратуры», – заявил правозащитник Шора.

В свою очередь прокурор утверждает, что показания свидетеля Шора подтверждают позицию обвинения: «Илан Шор сделал заявление, которое, по мнению обвинения, доказывает вину Кирилла Лучинского», – подчеркнул государственный обвинитель.

В то же время, по словам адвоката Лучинского, Илан Шор не подтвердил обвинения, выдвигаемые прокурорами: «Он объяснил, что переданные Лучинскому деньги являются продуктом законной деятельности, ни одним документом не подтверждается, что деньги получены преступным путем. Речь идет о 440 тыс. американских долларов. По словам Шора, он не помнит, какую сумму ему передали, но утверждает, что переданные деньги законны», – заявил адвокат Кирилла Лучинского.

Сам Кирилл Лучинский назвал судебное слушание представлением, и подтвердил слова своего защитника: «Г-н Шор сказал, что деньги получены законным путем. У меня создалось впечатление, что это все было шоу. Пускают пыль в глаза людей… Я не должен был проверять законность происхождения денег, для этого есть специальные структуры. Данные контракты действительны до сих пор, никто не заявил и не доказал, что они фиктивные. Да, у меня были юридические отношения с данными компаниями, но не в то время, на котором они настаивают. Я уверен, что в ЕСПЧ я опротестую свой арест, потому что была нарушена статья 5 Конвенции ЕСПЧ», – сказал Кирилл Лучинский.  
Судебное слушание было перенесено на 14:00. Сегодня будет рассматриваться вопрос о продлении ареста Кирилла Лучинского.


 
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