Киркоров примет участие в конкурсе "Евровидение" от Молдовы

Сегодня, 15 января, истекает срок приёма заявок на участие в национальном отборе на ежегодный песенный конкурс, который в этом году обещает преподнести множество сюрпризов, пишет Actualitati.md.

По информации СМИ, Филипп Киркоров примет участие в национальном отборе Молдовы с песней My Lucky Day, которую исполнит группа "doredos">Doredos.

Прослушать песню можно будет только начиная с полудня 16 января, когда общественное телевидение Молдовы (TRM) представит те 25 песен, которые будут участвовать в отборе.

Близкие к группе DoReDos источники заявили, что песня "My Lucky Day" будет очень весёлая и энергичная, с элементами танца, фолка и фанка.

В "Евровидении-2018" примут участие представители 42 стран. В этом году конкурс пройдет в Лиссабоне. Полуфиналы состязания состоятся 8 и 10 мая, а финал – 12 мая.