В 2018 году в столице отремонтируют 8 подземных переходов

Муниципальные власти обещают дать "новую жизнь" столичным подземным переходам. Глава Управления транспорта и путей сообщения объявил сегодня, 15 января, что на деньги примэрии к концу этого года отремонтируют 8 подземных переходов.

По его словам, переходы будут отремонтированы, модернизированы, и в них проведут освещение. Первым станет подземный переход, расположенный возле роддома №1, сообщает agora.md.

"На 2018 год мы выбрали для проведения капитального ремонта 8 подземок. В случае одних подземных переходов нужны большие инвестиции, а в других - менее значительные", - заявил Виталий Бутучел.

"Подземные переходы являются проблемой. Они находятся в катастрофическом состоянии", - сказала Раду