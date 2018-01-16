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Новая формула для кабмина
15.01.2018

Ион Мунтяну

Семь новых членов правительства Павла Филипа принесли присягу и приступили к исполнению своих обязанностей.

Присягу у них принял председатель парламента Андриан Канду, который и подписал указ о новых назначениях вместо временно отстранённого от должности президента Игоря Додона. Теперь в состав правительства входят, кроме нынешнего премьер-министра Павла Филипа, ещё два бывших премьера (Юрий Лянкэ возглавлял кабмин с мая 2013 г. по февраль 2015 г., Кирилл Габурич – с февраля 2015 г. по июнь 2015 г.), а также экс-председатель Конституционного суда.

Кризис миновал  

Ещё совсем недавно при таких кардинальных изменениях, когда полностью перекраивается структура исполнительной власти (количество министерств, как известно, было сокращено с 16 до 9) и практически полностью (на 2/3) меняется состав кабинета министров, речь шла бы о правительстве Филипа-2. Но полгода назад парламентарии изменили Закон о правительстве, и теперь любые модификации в исполнительной власти можно проводить во время легислатуры, т.е. срока полномочий кабинета министров, без отправления его в отставку. Такие изменения были названы новой формулой исполнительной власти.

Свои должности в обновлённом кабмине сохранили только четыре министра -  финансов Октавиан Армашу, внутренних дел Александр Жиздан, обороны Евгений Стурза, просвещения, культуры и исследований Моника Бабук. Все остальные – новые лица (сравнительно новые).

Вице-премьером по вопросам европейской интеграции назначен Юрий Лянкэ, вице-премьером по реинтеграции – бывший сотрудник МВД Кристина Лесник. Возглавлявший правительство в 2015 г. Кирилл Габурич поставлен руководить министерством экономики и инфраструктуры. Экс-министра юстиции и бывшего председателя Конституционного суда Александра Тэнасе вернули в минюст. МИДЕИ теперь возглавляет бывший посол в Швейцарии Тудор Ульяновский, министерство здравоохранения, труда и соцзащиты – бывший директор Центра переливания крови Светлана Чеботарь, а министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды - ректор Аграрного университета Ливиу Волконович.

Представляя в январе 2016 г. кандидатуры новых министров из своей первой правительственной команды, премьер Павел Филип назвал их “правительством последнего шанса”. Другое название того состава правительства – “антикризисное”. Но теперь, если судить по многочисленным отчётам под конец 2017 г., кризис миновал. Как заявил, принимая присягу у новых членов кабмина председатель парламента Андриан Канду, правительству удалось стабилизировать экономическую ситуацию в стране и начать сложные реформы. Видимо, пришло время сменить “антикризисную команду” на “правительство технократов” (в определении председателя ДПМ Владимира Плахотнюка), главная задача которого – “превзойти ожидания граждан” (из напутствия спикера Андриана Канду).

Зачем изменили состав правительства?    

Теперь никто не сможет упрекнуть Демпартию в том, что она монополизирует власть. Из 14 членов “правительства технократов” членами Демократической партии являются только премьер-министр Павел Филип и министр просвещения, культуры и исследований Моника Бабук. В противовес прежнему политическому квотированию, когда министрами часто становились случайные люди, пришли те, кто знает сферу деятельности, которой им предстоит руководить.  

“Демократам в предвыборный год нужно правительство, которое бы занималось своей деятельностью и не вмешивалось в электоральный процесс, - говорит политолог Виталий Андриевский. - Оно должно быть достаточно профессиональным, чтобы ликвидировать ряд “узких мест”, и в то же время не политизированным. До парламентских выборов, которые состоятся в декабре текущего года, нужно, чтобы около 60-65% граждан Молдовы снова повернулись в сторону европейского вектора (в настоящее время этот показатель составляет где-то 50%). Чтобы этого добиться, необходимы прорывы – экономический рост, привлечение стратегических инвестиций, улучшение отношений с донорами и т.д. А для этого в правительстве нужны профессионалы, достаточно хорошо известные за рубежом. По моему мнению, всё, что пока делается правящей партией в отношении исполнительной власти, делается правильно”.

Юрий Лянкэ – вице-премьер по евроинтеграции

Для бывшего премьер-министра Юрия Лянкэ в правительстве создали новую должность – заместителя премьер-министра по европейской интеграции.

“Я с юмором отношусь к этому назначению, - говорит директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности, экс-замминистра иностранных дел Валерий Осталеп. – На основе чего г-н Лянкэ будет работать, где прописаны компетенции вице-премьера по европейской интеграции? Какие министерства и на основе чего он будет курировать? Это классический случай телеги, поставленной впереди лошади. У нас есть министерство иностранных дел, отвечающее за европейскую интеграцию – это видно из его названия. И теперь г-н Лянкэ станет начальником МИДЕИ? Но возникает вопрос - почему внешнеполитическое ведомство и другие министерства должны делегировать Юрию Лянкэ какие-то полномочия? Я очень сомневаюсь, что в своё время, возглавляя министерство иностранных дел, Лянкэ бы сам согласился поделиться с кем-то своими полномочиями”.

Впрочем, у вице-премьера по европейской интеграции более широкие задачи, чем просто проверять и контролировать, как министерства и ведомства справляются с “европейской повесткой” и “повышают темпы внедрения Соглашения об ассоциации”. Возвращение в исполнительную власть “профессионального евроинтегратора” Юрия Лянкэ имеет ещё одну “европейскую” смысловую нагрузку. Дело в том, что отношения между Кишинёвом и Брюсселем сегодня находятся на самом низком уровне за последнее время. Евросоюз не впечатлило намерение молдавских властей закрепить в Конституции курс на европейскую интеграцию и сделать её единственно верным внешнеполитическим вектором развития Республики Молдова: Брюссель требует проведения конкретных реформ, строго по списку из 28 условий ЕС. От этого зависит получение РМ макрофинансовой помощи в размере 100 млн евро.

Власти нужно как потепление в отношениях с ЕС, так и деньги европейских партнёров для реализации целого ряда социальных проектов. Так что одна из главных текущих задач вице-премьера по евроинтеграции Юрия Лянкэ – поднять старые связи и попытаться добиться смягчения позиции Брюсселя по отношению к Кишинёву.

Однако Валерий Осталеп считает, что в 2018 г. на европейском направлении над Молдовой продолжат сгущаться тучи и РМ получит от ЕС “определённый документ, который будет нести для нас весьма зубодробительный характер”.

«Если ситуация будет развиваться именно так, то кому-то в преддверии парламентских выборов придётся ответить за провал евроинтеграционного курса. А кому первому за это отвечать, как не вице-премьеру по евроинтеграции?» – говорит Валерий Осталеп.

Кристина Лесник – вице-премьер по реинтеграции

Одно из самых неожиданных назначений в обновлённом правительстве Павла Филипа. Дело в том, что 35-летняя Кристина Лесник на протяжении всей своей карьеры занималась исключительно евроинтеграцией.

Профессиональную деятельность она начала в 2004 г., проработав до 2008 г. в качестве специалиста отдела договоров и европейской интеграции управления международных отношений при МВД. В 2008-2011 гг. была главным специалистом данного управления, в 2011-2013 гг. – начальником отдела европейской интеграции управления международного сотрудничества и европейской интеграции при МВД. Последние 3,5 года Кристина Лесник возглавляла главное управление международных отношений и европейской интеграции МВД. Говорят, что г-жа Лесник сыграла не последнюю роль в вопросе установления безвизового режима с Евросоюзом.

Теперь она будет курировать приднестровское направление и выполнять функции главного переговорщика Кишинёва в приднестровском урегулировании. Уже в ближайшие дни Кристина Лесник в новом качестве отправится в Париж для участия в заседании специального подкомитета ПАСЕ по конфликтам, где встретится со своим приднестровским коллегой Виталием Игнатьевым.  

Российский политолог Андрей Девятков считает, что произведённая рокировка, когда “кадрового реинтегратора” (Георгий Бэлан занимался вопросами реинтеграции с 2003 г.) поменяли на “кадрового евроинтегратора”, может означать, что урегулирование конфликта с Приднестровьем теперь окончательно рассматривается Кишинёвом преимущественно с точки зрения отношений с ЕС. “С другой стороны, от этих фигур ничего не зависит в плане определения ключевых направлений проводимой политики. По самому процессу урегулирования конфликта и вообще внешней политике управление, скорее, идёт напрямую из правящей Демпартии”, - заявил российский эксперт в интервью приднестровскому порталу novostipmr.com.   

Кирилл Габурич – министр экономики

При назначении первого состава правительства Павла Филипа двух Октавианов – министра финансов Армашу и министра экономики Калмыка – называли ударным звеном кабинета министров. Теперь в правительстве остался только один Октавиан – Армашу, хотя Октавиан Калмык почти полностью вписывается в “новую формулу” исполнительной власти – профессионализм и приоритет европейской интеграции.

Октавиан Калмык, проработавший в министерстве экономики почти 22 года, также как и Юрий Лянкэ, является “профессиональным евроинтегратором”, только с экономическим уклоном. На протяжении двух десятков лет он был главным переговорщиком своего министерства. В 1998-2001 гг. был основным представителем переговорной группы по присоединению Республики Молдова к ВТО. В 2003-2004 гг. являлся переговорщиком по подписанию Соглашения о свободной торговле со странами Пакта стабильности для Юго-Восточной Европы. В 2005-2006 гг. - основным консультантом в переговорах с ЕС по получению автономных торговых преференций. А в ноябре 2013 г. в Вильнюсе на правах главного переговорщика от РМ парафировал ту часть Соглашения об ассоциации Молдовы с Евросоюзом, которая касалась вхождения республики в зону свободной торговли ЕС.

Однако Октавиан Калмык является членом ДПМ, одно время даже входил в руководящий орган партии. А при формировании нового состава правительства была поставлена цель - в первую очередь его деполитизировать. Поэтому новым министром экономики назначен бывший премьер-технократ Кирилл Габурич, который через 2,5 года после своего ухода из кабмина согласился вернуться в правительство на одну из ключевых должностей.

В обновлённом правительстве бывший премьер понадобился из-за своей аполитичности (человек из бизнеса) и хорошего имиджа, который у него сложился в глазах европейских партнёров во время премьерства. “Его долго держали как человека, которого любит Европа. Вот и теперь одна из его миссий – быть фасадом, своеобразной “европейской витриной” для Брюсселя”, - считает Валерий Осталеп.

Новому министру экономики предстоит также осуществить ряд масштабных инфраструктурных проектов, анонсированных ДПМ. Например, проекта по модернизации дорожной инфраструктуры  “Асфальтированная дорога в каждом селе”.

Александр Тэнасе – министр юстиции 

Александр Тэнасе уже возглавлял министерство юстиции в 2009-2011 гг. и считается родоначальником правовой реформы. За 14 месяцев своего мандата в качестве министра Александр Тэнасе продвинул две важные реформы в ведомстве - реформу системы исполнения судебных решений и реформу адвокатуры. Также в этот период был разработан пакет законопроектов по так называемой малой судебной реформе, которая касалась реформы механизмов уголовной и гражданской процедур.

Теперь ему снова предстоит заниматься реформами в правовой сфере, в которой у Молдовы есть, наверное, самые большие задолженности по выполнению взятых обязательств перед Евросоюзом. Наверное, этим и объясняется такое назначение на должность министра юстиции.  


 
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