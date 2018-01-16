ANSA признала - в МeatHouse прошли проверки

Экономический агент, причастный к скандалу с мясными изделиями, угрожает ANSA судебным разбирательством. Об этом сообщил заместитель главы Муниципального управления Кишинева по безопасности пищевых продуктов.

Чиновник утверждает, что производитель был неоднократно оштрафован в декабре, сообщает agora.md.

"Это Cardiax-Plus. Они получили 2 штрафа. Были проведены проверки в сети магазинов MeatHouse. Некоторые продукты, которые были признаны несоответствующими, уже проданы. Небольшое количество было уничтожено.

Я получил письмо о том, что их репутации был нанесен урон. На нас, вероятно, подадут в суд", - заявил Ион Дабижа.