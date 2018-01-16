Сторонники ПДС требуют срочного перевода дела Шора

Члены и сторонники Партии действия и солидарности (ПДС) потребовали сегодня, 15 января, от Суда муниципия Кишинев, со штаб-квартирой на Ботанике, срочно перевести дело Шора, передать его в Апелляционный суд и привести приговор Илана Шора за участие в краже миллиарда в исполнение. Запрос был передан в ходе флэш-моба, организованного перед зданием суда, передает IPN.

Вице-председатель ПДС Михай Попшой сказал, что семь месяцев переводится дело примара Орхей Илана Шора, на основании которого он был приговорен к семи с половиной годам лишения свободы за кражу миллиарда. По словам Михая Попшой, это означает явное затягивание рассмотрения дела. „127 страниц могут быть переведены с румынского на русский за несколько дней. Это государство, Республика Молдова, не может перевести громкое дело главного фигуранта в краже миллиарда. Это затягивание делается намеренно, чтобы господин Шор стал депутатом. Покровительство г-н Плахотнюка господину Шору видно невооруженным глазом”, - сказал Михай Попшой.

Член Постоянного национального бюро ПДС Владимир Боля напомнил, что Доклад № 1 и Доклад № 2 Компании Kroll показывает, что Илан Шор является тем человеком, который в большей степени виновен в краже, и необходимо довести до конца это дело.

21 июня прошлого года Суд Кишинева приговорил бывшего председателя Административного совета Banca de Economii Илана Шора к семи с половиной годам лишения свободы с отбыванием в пенитенциарном учреждении полузакрытого типа за причинение ущерба государству путем обмана и злоупотребления доверием. Решение вынесено с правом обжалования в Апелляционном суде Кишинева. До вынесения окончательного решения Илан Шор будет находиться на свободе.