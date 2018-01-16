Высшая судебная палата поставила точку в деле Филата

Последнее слово сказала Высшая судебная палата по делу экс-премьера Молдовы Владимира Филата

Высшая судебная палата (ВСП) в понедельник представила мотивационную часть своего решения об отклонении запроса адвокатской конторы "Popa și Asociații" об аннулировании уголовного дела экс-премьера Владимира Филата.

"В соответствии с положениями пунктов 1, 2 и 4 статьи 432, пункта 2 статьи 453 и статьи 456 Уголовно-процессуального кодекса Уголовная коллегия судей сочла необоснованным запрос адвоката Игоря Попы от имени Владимира Филата против решения Уголовной коллегии судей Высшей судебной палаты от 22 февраля 2017 года", — говорится в решении, текст которого состоит из 132 страниц.

В июне 2016 года суд столичного сектора Буюкань осудил Филата на девять лет заключения и на 60 тысяч леев штрафа, с лишением права занимать определенные должности в течение пяти лет. У Филата отозвали Орден Республики, который в 2013 году вручил ему тогдашний президент Молдовы Николай Тимофти. Также у бывшего главы кабмина конфисковали имущество на сумму более 790 миллионов леев.

В ноябре 2016 года АП Кишинева оставила в силе решение суда первой инстанции в отношении срока заключения и частично снизила количество имущества, подлежащего конфискации.

В феврале 2017 года ВСП отказала стороне защиты Филата в ее запросах касательно отмены решения Апелляционной палаты о приговоре экс-премьера к девяти годам тюрьмы. Тем не менее, адвокаты пытались воспользоваться другими юридическими инструментами, но вновь получили отказ.

В сентябре 2017 года адвокат Игорь Попа запросил ВСП об отмене решений судебных инстанций, о пересмотре уголовного дела, о вынесении нового решения об оправдании Филата и об освобождении его из-под стражи. Запрос об аннулировании подается в исключительных случаях. Основанием для него могут служить решения, которые не подлежат обжалованию. Подается этот запрос с целью исправления допущенных судом возможных ошибок.

Заседание коллегии ВСП по уголовным делам прошло 12 декабря без участия сторон. Тогда же запрос об аннулировании был объявлен необоснованным, а провозглашение полного решения назначено на 28 декабря 2017 года, а позже перенесено на 15 января 2018-го.

Этот вердикт ВСП окончательный, не подлежит обжалованию и полностью опубликован 15 января