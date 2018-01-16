Центр на ул. Халтей принимает больше человек, чем его возможности размещения

Центр размещения и ориентации для лиц без места жительства, расположенного по ул. Халтей, принимает 85-90 человек несмотря на то, что центр предусмотрен на 70 мест. Директор учреждения Андрей-Гавриил Ротару заявил для IPN, что в морозную погоду центр принимает всех тех, кто не имеет определенного места жительства. Опыт прошлого года показывает, что в центре могут быть обустроены спальные места для 130 человек.

Андрей-Гавриил Ротару уточнил, что, согласно распоряжению муниципальных властей, принятому ранее, лица без определенного места жительства могут находиться в учреждении 150 дней.

Пресс-секретарь Национального центра скорой медицинской помощи Диана Бланару заявила для IPN, что в течение последних трех дней скорую помощь запросили три человека, которые пожаловались на переохлаждение, и во всех трех случаях речь идет женщинах в возрасте от 49 до 60 лет. Не известно, если речь идет о людях без места жительства.

Тема была затронута и на оперативном совещании в примэрии. Глава Управления здравоохранения Михай Молдовану сообщил, что число запросов на проживание от лиц без определенного места жительства растет. Лица, которым требуется медицинская помощь, доставляются в больницу, а остальные – в центр по ул. Халтей. По словам Михая Молдовану, четыре человека пострадали от переохлаждения и были госпитализированы.