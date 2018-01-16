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Политика
Экс-министр Киринчук: 24 января в Яссах либералы докажут, что они - сила
16.01.2018

«С недавних пор живу в Яссах. Здесь учится моя дочь Дарья. 24 января я одену ее в национальный костюм и вместе с женой и сыном мы пойдем на большой праздник. Хочу верить, что этот событие откроет сердца всех румын, и мы докажем, что мы достойны своих предводителей. 24 января в Яссах либералы докажут, что они – сила», — пишет в своем блоге бывший министр транспорта и дорожной инфраструктуры Юрий Киринчук.

По его словам, «ЛП с новыми силами вступает в новый политический год, который является выборным, и который в корне изменит политический класс».

«Молдавские политики, которые ясно видят будущее, несомненно, закалятся в борьбе за великую цель Объединения, наряду со своими братьями. Это будет событием, которое изменит состав власти в Кишинэу. 24 января в 8.00 на площади Униря в Яссах мы отметим Объединение Румынских княжеств 1859 года. Это будет праздник унионистов Республики Молдова и Румынии», — пишет бывший министр.

 Киринчук также отмечает, что «ЛП, запустившая президентскую кампанию Михая Гимпу в Яссах, конечно, будет среди основных участников мероприятия».

«Не думаю, что высокопоставленные лица из Бухареста откажутся от участия в этом мероприятии. Не думаю, что правосудие запретит Дорин Киртоакэ принять участие в празднике. Здесь, на этом празднике мы сможем узнать, каковы наши перспективы на присоединение к европейской цивилизации», — добавил он.

Кристина Пендя 


 
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