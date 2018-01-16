Это все не к Стати: Казахского лидера Назарбаева лишают 4 миллиардов долларов – казалось бы, при чем тут экс-президент Молдовы Воронин?

Четыре наивных вопроса о том, что стоит за арестом Национального фонда Казахстана, последствия которого могут стать катастрофой для страны.

1. Почему арестовали Нацфонд Казахстана в размере 22 миллиардов долларов?

Это случилось в конце декабря по решению бельгийского суда, а иск против Казахстана подал молдавский бизнесмен Анатол Стати. По его словам, он вложил в казахстанские нефтяные предприятия сотни миллионов долларов, но в 2008 году бизнес у нашего земляка был отобран. Стати оценил ущерб в 4 миллиарда долларов, суд с ним согласился, Нацфонд Казахстана (деньги находятся в Bank of New York) до исполнения решения - арестован.

2. Кто подставил Назарбаева?

Несмотря на то, что и до 2008 года к Стати со стороны казахстанский властей были претензии, решающим толчком к тому, чтобы лишить его бизнеса послужило знаменитое письмо тогдашнего президента Молдовы Владимира Воронина казахскому лидеру Нурсултану Назарбаеву. В нем экс-президент пугал Назарбаева «сомнительной» деятельностью Стати в Судане, которые попали под санкции ООН, и не менее «сомнительным» спонсорством оппозиции в Кишиневе. После апрельских событий 2009 года и сильнейшего нажима со стороны властей Казахстана, компании Стати стали принадлежать государству.

Письмо Воронина Назарбаеву.

Письмо Воронина Назарбаеву.

3. Что будет делать Казахстан?

«Подстава» со стороны Владимира Воронина, которая аукнулась спустя 10 лет Казахстану, еще наверняка будет долго сниться Нурсултану Назарбаеву. Теперь, как полагают эксперты, у него два выхода: заплатить эти сумасшедшие деньги молдавскому бизнесмену или попытаться оспорить решение суда. При этом, второй вариант более реален, поскольку судебные заседания могут растянуться на долгие годы – и все это время счет Нацфонда будет заморожен. Что в условиях глобального экономического кризиса может стать катастрофой для Казахстана.

4. Чему нас учит эта история?

Во-первых, она показывает нам, каким образом строились отношения между бизнесом и властью в Молдове во времена правления Владимира Воронина. Во-вторых, случай со Стати, как ни парадоксально, позволяет понять, почему от Воронина убежали все более-менее вменяемые соратники: будь то бизнесмены или политики. Тут получилось, как в старом анекдоте, где герой говорит: «У меня собственное представление о капитализме, не нужны мне ваши научные теории»!

НИКИТА ЗВЕРЕВ