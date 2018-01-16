Семейная пара из РМ требует у мотогонщика Валентино Росси более 110 000 евро

Супружеская пара - выходцы из Молдовы в возрасте 62 и 60 лет, обратились к адвокату, чтобы потребовать через суд от Валентино Росси и его отца выплаты компенсации за 5 лет сверхурочной работы в размере более 110 тысяч евро.

В течение 10 лет молдаване работали на вилле Валентино Росси в Тавулии в качестве прислуги. В канун Рождества 2016 года их уволили в связи с тем, что вилла была выставлена на продажу, сообщает sport.virgilio.it.

Размер компенсации был рассчитан исходя из ежемесячной зарплаты молдаванина в размере 2 600 евро и 1 600 евро, которые выплачивались его супруге за уборку виллы. Сумма неоплаченной сверхурочной работы составляет 89 тысяч евро. Общая сумма претензии равна 114 тысячам евро.

Однако адвокаты мотогонщика Валентино Росси отрицают, что тогдашняя прислуга из Молдовы выполняла сверхурочную работу. Они отметили, что о сверхурочной работе работников должен просить работодатель, а Валентино никогда не просил их, так как никогда не бывал на вилле, потому что она принадлежала его отцу. Также они отрицают, что супруги из Молдовы ухаживали за садом и бассейном.