16 Января 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Знаменитости
Семейная пара из РМ требует у мотогонщика Валентино Росси более 110 000 евро
16.01.2018

Супружеская пара - выходцы из Молдовы в возрасте 62 и 60 лет, обратились к адвокату, чтобы потребовать через суд от Валентино Росси и его отца выплаты компенсации за 5 лет сверхурочной работы в размере более 110 тысяч евро.

В течение 10 лет молдаване работали на вилле Валентино Росси в Тавулии в качестве прислуги. В канун Рождества 2016 года их уволили в связи с тем, что вилла была выставлена на продажу, сообщает sport.virgilio.it.

Размер компенсации был рассчитан исходя из ежемесячной зарплаты молдаванина в размере 2 600 евро и 1 600 евро, которые выплачивались его супруге за уборку виллы. Сумма неоплаченной сверхурочной работы составляет 89 тысяч евро. Общая сумма претензии равна 114 тысячам евро.

Однако адвокаты мотогонщика Валентино Росси отрицают, что тогдашняя прислуга из Молдовы выполняла сверхурочную работу. Они отметили, что о сверхурочной работе работников должен просить работодатель, а Валентино никогда не просил их, так как никогда не бывал на вилле, потому что она принадлежала его отцу. Также они отрицают, что супруги из Молдовы ухаживали за садом и бассейном.


 
Количество просмотров:
239
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.