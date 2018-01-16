В 2017 году зарегистрировали почти 1400 аварий, на 18% больше чем в 2016

Почти 1400 дорожно-транспортных происшествий зарегистрировали в столице в прошлом году. Это на 18% больше, чем в 2016-ом.

Погибли в ДТП 67 человек, пострадали - свыше полутора тысяч.

868 аварий были с участием пешеходов, а 260 произошли на "зебрах".

Чаще всего ДТП случались в октябре. А самое большое число аварий - 153 - зарегистрировали на Ботанике. На Рышкановке произошло 132 ДТП, на Буюканах - 120.

По данным полиции, самое опасное время на дорогах - вечер пятницы, в промежутке между шестью и восемью часами.

Основными причинами дорожных происшествий инспекторы называют отказ уступить дорогу, нарушения скоростного режима и несоблюдение дистанции между транспортными средствами. Вождение в нетрезвом виде - на четвертом месте. По этой причине произошло 95 аварий.