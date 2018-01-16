16 Января 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Авто
В 2017 году зарегистрировали почти 1400 аварий, на 18% больше чем в 2016
16.01.2018

Почти 1400 дорожно-транспортных происшествий зарегистрировали в столице в прошлом году. Это на 18% больше, чем в 2016-ом. 

Погибли в ДТП 67 человек, пострадали - свыше полутора тысяч. 

868 аварий были с участием пешеходов, а 260 произошли на "зебрах".

Чаще всего ДТП случались в октябре. А самое большое число аварий - 153 - зарегистрировали на Ботанике. На Рышкановке произошло 132 ДТП, на Буюканах - 120. 

По данным полиции, самое опасное время на дорогах - вечер пятницы, в промежутке между шестью и восемью часами.

Основными причинами дорожных происшествий инспекторы называют отказ уступить дорогу, нарушения скоростного режима и несоблюдение дистанции между транспортными средствами. Вождение в нетрезвом виде - на четвертом месте. По этой причине произошло 95 аварий.


 
Количество просмотров:
100
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.