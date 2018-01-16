Ионицэ: НАРЭ следует срочно пересмотреть тарифы на газ

Национальное агентство по регулированию в энергетике должно в срочном порядке пересмотреть тарифы на газ, считает экономический эксперт Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ.

Как передает "ИНФОТАГ" он отметил в своем исследовании, что "несмотря на падение мировых цен на энергоресурсы практически вдвое, граждане Молдовы не почувствовали никаких послаблений в оплачиваемых тарифах".

По его мнению, одним из факторов, влияющим на высокий тариф можно назвать нестабильность национальной валюты, которая подешевела с 13 лей за доллар в 2014 году до 20 лей в 2016-м. Он напомнил, однако, что "на протяжении 2017 года лей стабильно укреплялся, так что основная причина завышенного тарифа - некомпетентные действия НАРЭ".

"В последний раз агентство установило цену на газ в январе 2016 года в соответствии с курсом 21 лей за доллар, что привело к существенным отклонениям между реальной и утвержденной ценой на энергоресурс для конечного потребителя", - отметил эксперт.

По его словам "подобная разница в 2017-м составила 17 процентов, что выражается в 490 миллионах лей, поэтому НАРЭ обязано пересмотреть и утвердить новый тариф на газ, который будет соответствовать нынешней экономической ситуации в мире и в Молдове".