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Политика
Решение ЦИК по поводу законодательного референдума принято под политическим влиянием, мнение
16.01.2018

Решение Центральной избирательной комиссии отклонить запрос о регистрации Инициативной группы для проведения республиканского законодательного референдума об отмене закона, посредством которого была введена смешанная избирательная система, нарушает положения Конституции и было принято под явным политическим влиянием. Об этом заявил директор программ в Центре по вопросам политики и реформ и председатель Инициативной группы Штефан Глигор в эфире передачи „Ora expertizei” на телеканале Jurnal TV, передаёт IPN.

„У Центризбиркома нет полномочий давать толкования. Согласно Конституции, народ осуществляет свой суверенитет двумя способами: посредством выборных органов и через референдум. ЦИК находится на службе у народа. Когда 700 человек собираются вместе, делегируют представителей, приходят и говорят, что они хотят отменить некий закон, в компетенцию ЦИК не входит дача оценки тому, что я хочу принять. Если, по её мнению, существует законодательный вакуум, Комиссия должна была попросить парламент внести ясность по поводу этого вакуума или подать запрос о толковании в Конституционный суд”, - считает Штефан Глигор.

По мнению исполнительного директора Transparency International Moldova Лилии Каращук, Центральная избирательная комиссия должна быть нейтральным, объективным учреждением и руководствоваться предусмотренными процедурами. „То, что мы увидели, было очень циничным отношением, как в суде, это было отсутствие желания выслушать реплики Инициативной группы. Решение уже было подготовлено, поэтому не было необходимости слушать наши ответы”, - отметила Лилия Каращук.

Политический обозреватель Корнелиу Чуря считает, что ЦИК исходила из возможных последствий и задалась вопросом, что произошло бы, если бы законодательный референдум состоялся, и положение о смешанной избирательной системе было бы признано недействительным. „ЦИК заявила, что в таком случае у нас будет законодательный вакуум, потому что прежний закон уже отменён, и, в случае отмены нового закона, не остаётся абсолютно ничего, и тогда возникает множество других политических проблем”, - утверждает аналитик.


 
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