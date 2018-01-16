Валериу Мунтяну развенчал миф о "дорожных" достижениях Сильвии Раду

Либерал Валериу Мунтяну прокомментировал в своем блоге указание Сильвии Раду о ремонте дороги на Ботанике в двухдневный срок.

По информации Валериу Мунтяну, на прошлой неделе пресса написала целых 137 положительных новостей о дороге на Ботанике, которую за 2 дня должно заасфальтировать профильное предприятие города по нравоучительному указанию Сильвии Раду, которая сфотографировалась там же.

Либерал отметил, что пресса не пожалела звучных названий, превосходящих друг друга в серьезности: "Ультиматум от Сильвии Раду", "Сильвия раду взялась за дело", "Дорогу заасфальтируют до субботы", и т.д.

Мунтяну считает, что новостной поток имел четко определенную цель - насадить в коллективном сознании одну идею: "Сильвия Раду успевает за неделю больше, чем другие за десять; при поддержке правящей партии она решает проблемы города со скоростью света".

Однако у лжи короткие ноги, считает вице-председатель ЛП. В подтверждение своих слов он напоминает о том, что три недели назад гражданка Сильвия Раду объявила в Facebook, что успела заасфальтировать, и Мунтяну обращает внимание на глагол "асфальтировать", улицу Хрушка поблизости от монастыря Чуфля, выложив в связи с этим несколько фотографий в соцсетях, а партийная пресса широко представила это "достижение узурпаторши".

В опровержение заявлений Раду, либерал Мунтяну демонстрирует видеоролик, присланный ему 14 января, в котором представлено качество нового "асфальта" на улице Хрушка, которым так хвастается Сильвия Раду.

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На кадрах хорошо видно, что (в декабре) был положен старый асфальт, добытый из отремонтированных дорог. Все знают, что при низких температурах он не прессуется, разрушается после первой зимы.

На "ремонт" улицы Хрушка, который был произведен по прямому указанию госпожи Раду, стремящейся к звонким заголовкам в Facebook, потратили несколько сотен тысяч леев из муниципального бюджета.

Мунтяну задался вопросом, заплатит ли госпожа Раду и за ремонт этой дороги, положив нормальный асфальт. Также политика интересует, кто на тот раз ответит за трату государственных денег, какого козла отпущения найден на этот раз госпожа Раду.

Там ему открылась похожая картина заплат из старого, песчаного асфальта, который рассыпается, стоит лишь его пнуть ногой, и который до весны снесет дождь. Валериу Мунтяну подчеркнул, что Сильвию Раду и ДПМ не интересует качество дороги, а количество положительных новостей по этой теме.

Член ЛП пообещал, что партия в ближайшие дни предпримет необходимые меры для того, чтобы компетентные органы ознакомились с работой, которая была проделана в нарушение технических правил в этой области. Также он отметил, что ЛП обратится в муниципальный совет Кишинева с тем, чтобы были начаты процедуры возврата государственных денег, потраченных впустую на проекты, скомпрометированные Сильвией Раду.

В заключение либерал сообщил, что лично посетил улицу Хрушка. По его словам, картина зловещая, особенно в зоне подъезда с улицы Одесской, где асфальт можно взять в руку. Валериу Мунтяну заявил, что современные стандарты урбанизма являются космическими понятиями для гражданки Раду.