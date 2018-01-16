Пяти молдавским гражданам было отказано во въезде в Россию

Пять молдавских граждан получили отказано во въезде в Российскую Федерацию, сообщает NOI.md со ссылкой на источники в Пограничной полиции.

В течение последних 24-х часов были зарегистрированы следующие незаконные действия:

три человека нарушили режим пограничной зоны и контрольно-пропускных пунктов;

одна попытка пересечения границы по поддельным документам;

трое иностранных граждан нарушили срок пребывания на территории Республики Молдова;\

семь водителей задокументированы за незаконную перевозку пассажиров и грузов;

одно транспортное средство задержано в результате информации, полученной от национальных правоохранительных органов.

На контрольно-пропускных пунктах поток людей составил 41 579 пересечений, 22 019 из них в направлении выезда из Республики Молдова. По сравнению с тем же днем ​​прошлого года общее количество пересечений сократилось на 9%.

Наиболее востребованными пунктами пересечения границы были: