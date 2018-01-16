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Общество
Пяти молдавским гражданам было отказано во въезде в Россию
16.01.2018

Пять молдавских граждан получили отказано во въезде в Российскую Федерацию, сообщает NOI.md со ссылкой на источники в Пограничной полиции.

В течение последних 24-х часов были зарегистрированы следующие незаконные действия:

  •     три человека нарушили режим пограничной зоны и контрольно-пропускных пунктов;
  •     одна попытка пересечения границы по поддельным документам;
  •     трое иностранных граждан нарушили срок пребывания на территории Республики Молдова;\
  •     семь водителей задокументированы за незаконную перевозку пассажиров и грузов;
  •     одно транспортное средство задержано в результате информации, полученной от национальных правоохранительных органов.

На контрольно-пропускных пунктах поток людей составил 41 579  пересечений, 22 019  из них в направлении выезда из  Республики Молдова. По сравнению с тем же днем ​​прошлого года общее количество пересечений сократилось на 9%.

Наиболее востребованными пунктами пересечения границы были:

  •     КПП Леушены – 8 284 пересечения;
  •     КПП Международный аэропорт Кишинев – 6 569 пересечений;
  •     КПП Скуляны – 5 328 пересечений;
  •     КПП Атаки – 3 949 пересечений;
  •     КПП Джурджулешты-Галаць – 3 027 пересечений;
  •     КПП Крива – 2 829 пересечений;
  •     КПП Кагул – 2 138 пересечений.

 
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