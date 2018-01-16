Пяти молдавским гражданам было отказано во въезде в Россию

Пять молдавских граждан получили отказано во въезде в Российскую Федерацию, сообщает NOI.md со ссылкой на источники в Пограничной полиции.
В течение последних 24-х часов были зарегистрированы следующие незаконные действия:
- три человека нарушили режим пограничной зоны и контрольно-пропускных пунктов;
- одна попытка пересечения границы по поддельным документам;
- трое иностранных граждан нарушили срок пребывания на территории Республики Молдова;\
- семь водителей задокументированы за незаконную перевозку пассажиров и грузов;
- одно транспортное средство задержано в результате информации, полученной от национальных правоохранительных органов.
На контрольно-пропускных пунктах поток людей составил 41 579 пересечений, 22 019 из них в направлении выезда из Республики Молдова. По сравнению с тем же днем прошлого года общее количество пересечений сократилось на 9%.
Наиболее востребованными пунктами пересечения границы были:
- КПП Леушены – 8 284 пересечения;
- КПП Международный аэропорт Кишинев – 6 569 пересечений;
- КПП Скуляны – 5 328 пересечений;
- КПП Атаки – 3 949 пересечений;
- КПП Джурджулешты-Галаць – 3 027 пересечений;
- КПП Крива – 2 829 пересечений;
- КПП Кагул – 2 138 пересечений.