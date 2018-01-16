Заставит ли улица молдавский парламент объединиться с Румынией?

Сергей ТКАЧ

То, что Бэсеску выступает с новой инициативой – собирается предложить парламенту Румынии законопроект об объединении с Республикой Молдова – это вещь ожидаемая.

В связи с 100-летним юбилеем «унири» последует много и других действий. Безусловно, будут уличные марши и митинги. Например, директор Института филологии в рамках академии наук Молдовы Василе Бахнару считает, что „Объединение Бессарабии с Румынией осуществится только при поддержке улицы. Улица – это та сила, которая принуждает парламентариев голосовать за определённые документы”.

Издание министерства по делам румын отовсюду Romanian Global News оказывает мощную информационную поддержку процессу.

Здесь, по сути, в государственном СМИ, Игоря Додона называют «так называемым президентом» (см. Așa zisul președinte de la Chișinău, pro rusul Igor Dodon ar putea fi suspendat a treia oară), а границу между Молдовой и Румынией «так называемой границей» (см. Unirea controlului vamal la așa zisa frontieră a celor două state românești)

Однако следует иметь в виду, что Траян Бэсеску пока высказал только намерение. Документ не принят румынским парламентом.

Сам экс-президент говорит о том, что процесс может произойти в течение ближайших 10 лет, «с учетом "эволюции унионистского течения".

Как можно представить себе объединение, когда унионистские партии имеют такой низкий рейтинг - менее 2%? Или если, например, на выборах победят социалисты?

Кроме того, в самой Румынии пересмотр границ может вызвать необратимые процессы. Известно, что несколько дней назад политические партии венгров в Румынии потребовали территориальной автономии для Трансильвании, а также особого статуса для региона Парциум. Но если начнется пересмотр границ, каковы будут требования?

И еще, хорошо, допустим, Молдова войдет в состав Румынии (без Приднестровья), а как быть с Северной Буковиной и южными областями Украины, на которые также высказываются претензии? Что делить будут и Украину?

Препятствием является и отношение большой части молдавской бюрократической прослойки. Она живет припеваючи. Коррупция, воровство - для них главное. И эту стабильную ренту от должностей они могут потерять. Оно им надо?

Не стремится к объединению и большинство рядовых молдаван.

Поэтому в ближайшей перспективе «унири» не будет.

Вероятнее всего, движение Бэсеску имеет отношение к предстоящим выборам в парламент Молдовы и связано со стремлением укрепить унионистское движение по эту сторону Прута. Есть юбилейная дата и можно заработать политические очки.

Кроме того, был принят закон о запрете телевизионной информации и аналитики из России. В информационном пространстве может возникнуть ситуация, когда румынские СМИ будут доминировать. Если это случится, то мы увидим, как будет происходить «обработка» населения в нужном духе, промывка мозгов. Людям будут внушать, что Румыния есть «гуд» и НАТО есть «гуд».

Быстрое объединение может случиться, если в Молдову будут введены румынские войска, например, из-за беспорядков после выборов. Но это совсем иной сценарий, другие участники и отдельная история.