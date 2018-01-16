Выходные дни в 2018 году

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты предлагает считать дни 9 марта, 30 апреля, 24 декабря и 31 декабря 2018 года нерабочими днями, с отработкой, а 3 марта, 21 апреля, 15 декабря и 22 декабря 2018 года – рабочими днями. Соответствующие положения содержатся в проекте постановления, предложенного для публичных консультаций, передает IPN.

Министерство предлагает эти изменения в целях оптимизации рабочих и нерабочих дней. Таким образом, предлагается объявить пятницу, 9 марта, выходным днем для бюджетников. Вместе с днем 8 Марта, который является выходным, а так же с субботой и воскресеньем, получатся четырехдневные мини-каникулы. И 30 апреля, который падает в понедельник, предлагается сделать нерабочим. У бюджетников выходными днями будут и 24 декабря, Сочельник по новому стилю, а так же последний день года – 31 декабря.

Эти дни будут отработаны в субботу – 3 марта, 21 апреля, 15 декабря и 22 декабря.

Еще 14 выходных дней не нужно будет отрабатывать. Речь идет о: 1 января – Новый год, 7 января и 8 января – Рождество по старому стилю, 8 Марта – Международный женский день, 8 и 9 апреля – Пасха, 15 и 16 апреля – Радуница, 1 мая – День Труда, 9 мая – День победы над фашизмом, День Европы, 1 июня – День защиты детей, 27 августа – День Независимости, 31 августа – праздник Лимба Ноастрэ и 25 декабря – Рождество по новому стилю.

Ранее Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты предложило проект, в котором 31 декабря и 2 января предлагалось объявить нерабочими днями, без отработки, а 8 марта и 1 мая рабочими днями. Однако, в результате ряда негативных реакций проект был отозван.