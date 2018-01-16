Ни один банк не дает кредит для спасения госкомпании Air Moldova

Государственная компания «Air Moldova» получит от государства помощь в размере 75 миллионов леев, которую предоставит ГП «Международный аэропорт Кишинэу». Без этих денег компания может прекратить свою деятельность.

Соответствующее решение о предоставлении помощи было принято на пленарном заседании Совета по конкуренции, в качестве цели было указано «для спасения «Air Moldova», передает mold-street.com.

У «Air Moldova» нет денег на техническое обслуживание самолетов

Было установлено, что «Air Moldova» сталкивается с отсутствием финансовых средств, что «тормозит деятельность компании за счет невозможности своевременно оплачивать услуги по техническому обслуживанию воздушных судов, что впоследствии приводит к задержкам рейсов и, соответственно, к незапланированным расходам».

Кроме того, руководства трех крупных банков («Victoriabank», «Moldova-Agroindbank» и «Mobiasbanca») сообщили «Air Moldova» о невозможности предоставления новых кредитов, «поскольку установленные НБМ требования относительно достаточности капитала практически дисквалифицируют компанию как получателя кредита».

Еще один аргумент, приведенный администрацией «Air Moldova» для предоставления помощи, заключается в том, что компания является государственным предприятием, а законодательство страны предусматривает в этом случае заключение кредитных контрактов «исключительно в Республике Молдова», что в конечном счете приводит к дополнительным расходам по сравнению с теми же услугами, приобретенными за рубежом».

Помощь, запрошенная «Air Moldova» в виде бесплатного кредита в размере 75 миллионов леев от Международного аэропорта Кишинэу, предназначается для пополнения оборотных средств.

Убытки в размере 111,5 млн. леев за восемь месяцев

Согласно отчетам, представленным «Air Moldova», за первые восемь месяцев 2017 года компания зарегистрировала «потерю более половины своего уставного капитала, и более четверти уставного капитала было потеряно за последние 12 месяцев».

В период с января по август 2017 года чистые убытки крупнейшей авиакомпании Молдовы составили 111,5 млн. леев, а стоимость собственного капитала упала ниже нуля, составив минус 2,9 млн. леев.

Совет по конкуренции отметил и тенденцию к постоянному росту долгов в период с 2013 года по август 2017 года, с 604,6 млн. леев в 2013 году до 1,12 млрд. леев в августе 2017 года.

В результате коэффициент задолженности за рассматриваемый период превышает допустимый порог в 0,66, в период с января по август 2017 года он составил 1.00. Общий коэффициент платежеспособности находится ниже допустимого порога, его показатель в январе-августе 2017 года составил 99%.

Администрация «Air Moldova» не представила никаких объяснений о причинах, которые привели крупнейшую авиакомпанию Молдовы к столь печальному положению, однако администратор объявил, что и сам кредит и средства для его погашения были включены в финансовый план предприятия.

В то же время Министерство экономики и инфраструктуры, в результате рассмотрения заявки «Air Moldova», запросило разрешение от Агентства по публичной собственности, как учредителя Государственного предприятия «Международный аэропорт Кишинэу», на предоставление этой помощи.

Каковы последствия возможного прекращения деятельности «Air Moldova»

Аргументом в пользу предоставления этой помощи для спасения «Air Moldova» является тот факт, что платежеспособность компании важна для выполнения плана полетов в течение зимнего сезона и перевозки около 400 тысяч пассажиров в пункты назначения в ЕС и СНГ.

«Доля «Air Moldova» указывает на существование определенной зависимости от этого предприятия авиатранспортной отрасли пассажироперевозок, следующий авиа-оператор «Wizz Air», с долей в 10% от общего числа пассажиров, ориентирован на периферийные аэропорты и не обеспечивает тот же уровень взаимозаменяемости», - отмечается в решении Совета по конкуренции.

Кроме того, отмечается, что если «Air Moldova» покинет рынок, то будет очень сложно обеспечить замещение данной авиакомпании существующими конкурентами или новыми участниками на рынке авиаперевозок, что приведет к риску возникновения сбоев и пертурбаций на этом рынке.

Что дальше? Ликвидация или реструктуризация «Air Moldova»?

Будущее компании остается неопределенным. Так, Министерство экономики и инфраструктуры совместно с Агентством публичной собственности, Органом гражданской авиации и Международным аэропортом Кишинэу представят Совету по конкуренции в течение 6 месяцев с момента предоставления государственной помощи план реструктуризации или ликвидации бенефициара.

Одним из решений, которые ранее рассматривались властями, была приватизация предприятия, однако в конце 2017 года министр экономики Октавиан Калмык объявил, что «Air Moldova» и другие государственные компании не будут приватизированы до 2019 года.

Экономист Евгений Гилецкий в аналитическом материале, посвященном государственным предприятиям, заявил, что Республика Молдова и по сей день сталкивается с рядом пережитков советского прошлого, к ним относится, в том числе, высокий удельный вес экономики, управляемой непосредственно государством.

По мнению эксперта, государственные предприятия стали настоящими черными дырами экономики и источниками коррупции.

По его словам, положительные наработки, относящиеся к компаниям с государственным капиталом, показывают, что такие предприятия «должны подчиняться, по крайней мере, стандартам, установленным в отношении акционерных обществ».

«В настоящее время в Молдове на акционерные общества возложена задача по разработке кодексов о корпоративном управлении, тогда как у государственных предприятий такой обязанности нет», - отмечает эксперт в исследовании «La Punct. Госпредприятия – черная дыра молдавской экономики» .