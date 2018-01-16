Раду Албот упустил квалификацию во второй тур Australian Open

Раду Албот завершил выступление в первом турнире Большого Шлема года -Australian Open, передает IPN.

Молдавский теннисист потерпел поражение в первом раунде от венгра Мартона Фучовича, номер 80 в мире. Албот проиграл первые два сета с 2-6, 3-6, а в третьем сете победил, 6-4. Фучович победил в четвертом сете, 7-5, и вышел в следующий этап соревнований.

Албот должен выступать и в парном разряде. Вместе с южно-корейцем Хен Чжун он выступит против пары Джонатан Эрлих - Даниэль Нестор.