16 Января 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Спорт
Раду Албот упустил квалификацию во второй тур Australian Open
16.01.2018

Раду Албот завершил выступление в первом турнире Большого Шлема года -Australian Open, передает IPN.

Молдавский теннисист потерпел поражение в первом раунде от венгра Мартона Фучовича, номер 80 в мире. Албот проиграл первые два сета с 2-6, 3-6, а в третьем сете победил, 6-4. Фучович победил в четвертом сете, 7-5, и вышел в следующий этап соревнований.

Албот должен выступать и в парном разряде. Вместе с южно-корейцем Хен Чжун он выступит против пары Джонатан Эрлих - Даниэль Нестор.


 
Количество просмотров:
36
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.