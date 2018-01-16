Слусарь: Если Запад поддержит голодающих бельчан - это может изменить настрой жителей города

"То, что происходит сегодня в Бельцах (голодовка советников от "Нашей партии", составляющих большинство - "И."), является завершением процесса жёсткой централизации власти в Молдове и перевода ее на ручное управление". Такое мнение высказал на Facebook вице-председатель партии "Платформа DA" Александр Слусарь.

Как передает агентство "ИНФОТАГ", он считает, что по этой причине, большая часть жителей Бельц с надеждой смотрит на представителей ЕС и США, не веря пророссийскому президенту".

"То, что происходит во втором по значению городе страны, не является актом юстиции. И это даже не просто политическая разборка с использованием правоохранительных органов. После "политического изнасилования" сотен примаров от Либерально-демократической и Либеральной партии, после издевательств над примарами Тараклии и Басарабяски, после отстранения примара-униониста столицы, олигарх, используя привычные методы, хочет быстро и жёстко взять под полный контроль Бельцы", - полагает политик.

По мнению Слусаря, внешние партнёры могут вмешаться и остановить процесс уничтожения остатков демократии на местном уровне: "Демократия не бывает проевропейской или провосточной. Она или есть - или ее нет. Как и диктатура. Приставка "евро" ничего не меняет в сути диктатуры, которая касается или коснётся каждого из нас. Уверен, что своевременная реакция стран с традиционно развитой демократией и сильными местными автономиями может сильно изменить геополитические взгляды бельчан".