Авторы референдума об отмене избирательной системы Додона-Плахотнюка объявили о дальнейших планах

Инициативная группа по организации референдума об отмене закона о смешанной избирательной системе готовы заново начать процедуру инициирования плебисцита.

Об этом представители инициативной группы сообщили на проведенной во вторник пресс-конференции, после отказа ЦИК ее зарегистрировать.

Как заявил председатель инициативной группы Штефан Глигор, после решения ЦИК есть два сценария событий: бездействие или движение вперед.

«После вчерашнего нашего заседания мы решили обжаловать решение ЦИК в судебных инстанциях. Сейчас мы изучаем этот вопрос, потому что в нашей стране судебная система очень зависима от политики. Мы понимаем, что наше дело – политическое и в суде вряд ли мы найдем справедливость. Тем не менее, мы рассмотрим этот вариант», — уточнил он.

Вместе с тем, Глигор объявил, что будут проведены консультации и рассмотрена возможность создания новой группы. «Как мы сформулируем этот вопрос, мы решим после консультаций. Ясно одно, мы попросим поддержку политических партий. Мы должны восстановить избирательную систему, иначе конец. Призываю все партии осознать, что ДПМ и ПСРМ делают все, чтобы расколоть общество. Это единственная инициатива, которая объединит людей. Мы еще раз обратимся к общественности и попросим поддержки для проведения нового собрания, чтобы создать новую группу», — заявил Глигор.

Штефан Глигор заявил, что решение ЦИК от 12 января политически мотивировано. «ЦИК в своем решении основывается на нескольких мелких процессуальных нарушениях. Мы были свидетелями несправедливого процесса. Сразу было понятно, что решение отказать в регистрации инициативной группы приняли заранее», — сказал он.

В свою очередь, другой член инициативной группы Валериу Паша отметил, что за последние три года ЦИК зарегистрировал не одну инициативную группу по организации референдума. «Ни один из аргументов, которые комиссия приводила на заседании 12 января, ранее ни разу не упоминался. Если в документах и есть технические неточности, они никоим образом не могут препятствовать конституционному праву на референдум. Если ЦИК под прицелом камер позволяет себе такое, представьте, что будет происходить в окружных избирательных комиссиях, которые наделены правом снимать кандидатов с предвыборной гонки», — отметил Паша.

По мнению члена инициативной группы, бывшего постпреда Молдовы в Совете Европы Алексея Тулбуре, ЦИК основывался на мелких процессуальных аспектах, незаконно отказав в регистрации инициативной группы. «ЦИК выдумал норму о том, что невозможно отменить закон, предусматривающий изменения в Кодексе о выборах», — заявил Тулбуре. По его словам, голосование по смешанной системе будет «не свободными выборами, а операцией по захвату молдавского парламента».

Ранее уже сообщалось, что 12 января инициатива о проведении законодательного референдума об отмене смешанной избирательной системы была отклонена Цетризбиркомом по нескольким несущественным поводам.

Учредительное собрание Инициативной группы по организации законодательного референдума об отмене смешанной избирательной системы, введенной в результате сговора Игоря Додона и олигарха Владимира Плахотнюка прошло 17 декабря.

В ходе заседания инициативной группы был утвержден текст вопроса, вынесенного на республиканский законодательный референдум следующего содержания: «Поддерживаете ли Вы утверждение Закона об отмене Закона № 154 от 20.07.2017 г., которым была введена смешанная избирательная система?». Избиратели должны были ответить: «ЗА» или «ПРОТИВ».

Инициаторы референдума избрали символом своей инициативы «Мэрцишор», символизирующий приход весны и победу Добра над Злом.