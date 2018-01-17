Снят с должности судья, выдавший ордер на арест Андрея Брагуцы (ВИДЕО)

Судью Юрия Обадэ, который выдал ордер на арест Андрея Брагуцы, уволили. Решение принял Высший совет магистратуры по ходатайству генпрокурора Эдуарда Харунжена и главного судебного инспектора ВСМ Николая Климы.

"У него был выбор. Он мог поставить в известность другое учреждение, когда заметил его неадекватное поведение. Ведь он сам признал, что была ситуация неспособности нести ответственность за действия. Он мог отклонить ходатайство о помещении под надзор и передать его медицинскому учреждению", - сказал председатель ВСМ Виктор Мику.

Юрий Обадэ считает решение ВСМ необоснованным и чрезмерно суровым. Однако пока не решил, будет ли его оспаривать.

"Считаю решение необоснованным. Я считаю, что поступил правильно. Есть и другие виды санкции, не только снятие с должности", - отметил бывший судья Юрий Обадэ.

Министр юстиции Александр Тэнасе решение Высшего совета магистратуры встретил с одобрением.

"Это очень правильное решение ВСМ. Оно должно послужить предупреждением для всех судей, чтобы они не избирали превентивные меры без разбора. Следует прекратить эту совершенно порочную практику. Люди должны находиться на свободе в период следствия. Это должно стать правилом. Арест должен быть исключительной мерой. Это и рекомендация ЕСПЧ", - сказал министр юстиции Александр Тэнасе.

В ноябре прошлого года Дисциплинарный совет признал решение судья Обадэ об аресте Андрея Брагуцы, который страдал психическим заболеванием, законным. Его задержали в августе за нарушение правил дорожного движения и сопротивление полиции. В участке его жестоко избили, а после получения ордера перевели в тюрьму Прункул, где Брагуца скончался 26 августа.

Обвиняемыми по этому делу проходят трое полицейских и четверо заключенных. Они уже на скамье подсудимых. Недавно обвинения в бесчеловечном обращении вынесли еще 13-ти полицейским.

Им грозит от трех до восьми лет лишения свободы или штраф до 80 тысяч леев.