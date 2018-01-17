Явления, называемого приднестровским конфликтом, не существует в коллективном сознании молдаван, мнение

Явления, называемого приднестровским конфликтом, не существует в коллективном сознании граждан Молдовы. Доказательством этого служит тот факт, что он находится на последнем по значимости месте, согласно опросам общественного мнения. Такую точку зрения высказал директор программ Института общественной политики Оазу Нантой в ходе передачи „Punctul pe azi” на телеканале TVR Moldova, передаёт IPN.

„И для тех, кто находится у власти, этого явления также не существует – это бизнес, который ведётся в особых условиях”, - полагает Нантой.

Эксперт по приднестровской проблематике считает, что в 2017 году наблюдалась очень опасная для государственности Республики Молдова вещь, а именно: Виталий Игнатьев, называющий себя министром иностранных дел приднестровского региона, пользуясь Кишинёвским международным аэропортом, совершил серию визитов в европейские страны, а это означает, что о Приднестровье, как о стороне, позиция которой должна быть услышана, говорят не только в Москве, но и в Европейском союзе. „Иными словами, мы ставим крест на том, что зовётся унитарным характером Республики Молдова”, - говорит Оазу Нантой.

По мнению журналиста Влада Цуркану, даже некоторые зарубежные партнёры Молдовы придерживаются подхода, который не устраивает Кишинёв, и зачастую на переговорах в формате 5+2 они настаивают на вопросах, опасных для дальнейшего развития событий на приднестровском направлении.

„Такие попытки имели место всегда, потому что некоторые стороны на Западе заинтересованы в том, чтобы складывать вместе приднестровский регион и Кишинёв в рамках реестра геополитических идей, и долгое время мы на это не соглашались”, - утверждает Влад Цуркану.