В Центре временного размещения увеличили число мест с наступлением холодов

С наступлением холодов всё больше бездомных обращаются в столичный Центр временного размещения. Чтобы принять всех нуждающихся, администрация увеличила число мест с 70 до 120.

Николаю 24 года. Молодой человек уже несколько дней живёт в центре. Недавно он устроился на работу, поэтому приходит в приют только переночевать. "Уже пару дней работаю официально. Пока получу первую зарплату, для меня это выход и большая помощь. Я доволен."

Сотрудники центра стараются предоставить нуждающимся всё необходимое. "У нас всё есть, чистое белье, одеяла. Есть горячая вода, можно принять душ. Тут хорошие условия."

Предоставляют бездомным и еду.

"Сегодня была каша и две котлеты. В шесть утра разбудили и дали булку с чаем." Столичный Центр временного размещения работает с 2004 года. Минувшей ночью он принял 90 человек.