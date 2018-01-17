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Общество
В Центре временного размещения увеличили число мест с наступлением холодов
17.01.2018

С наступлением холодов всё больше бездомных обращаются в столичный Центр временного размещения. Чтобы принять всех нуждающихся, администрация увеличила число мест с 70 до 120. 

Николаю 24 года. Молодой человек уже несколько дней живёт в центре. Недавно он устроился на работу, поэтому приходит в приют только переночевать.  "Уже пару дней работаю официально. Пока получу первую зарплату, для меня это выход и большая помощь. Я доволен."

Сотрудники центра стараются предоставить нуждающимся всё необходимое.  "У нас всё есть, чистое белье, одеяла. Есть горячая вода, можно принять душ. Тут хорошие условия."

Предоставляют бездомным и еду. 

"Сегодня была каша и две котлеты. В шесть утра разбудили и дали булку с чаем." Столичный Центр временного размещения работает с 2004 года. Минувшей ночью он принял 90 человек.


 
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