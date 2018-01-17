Бывший Премьер будет баллотироваться по одномандатному округу

Бывший премьер-министр Республики Молдова Василий Тарлев будет баллотироваться по одномандатному округу в городе Бассарабяска, откуда он родом.

Об этом порталу ТРИБУНА сообщил представитель одной из влиятельных партий Молдовы, которая решила поддержать Тарлева в ходе предвыборной кампании.

«По нашим данным, в этом одномандатном округе Тарлев довольно популярен и у него есть реальные шансы получить мандат депутата.

Поэтому мы его поддержим, хотя официальное решение еще не принято. Считаем, что бывший премьер-министр обладает обширным опытом, который будет полезен в будущем парламенте», — заявил наш источник.

Сам Василий Тарлев пока эту информацию не подтвердил. Подробности мы сообщим позже.

Кристина Пендя