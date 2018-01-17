Отец троих заживо сгоревших детей в Глодянском районе оказался на свободе и обвинил власти

Отец погибших на пожаре в Глодянском районе троих детей обвинил соседей в зависти, а местные власти в черствости. Сейчас Николай Фурман находится на свободе, но суд еще не вынес окончательного решения. Мужчина живет у своей сестры.

В день трагедии семья побывала в монастыре, из которого вернулась только к вечеру. Николай Фурман утверждает, что после возвращения домой он выпил не более двух кружек пива. Он поиграл с детьми и лег спать. Проснулись от крика младшей дочки.

- Я уснул, а проснулся от ее крика. Я понял, что пожар, что дым, но не мог понять, где. Первое, что мне пришло в голову: нужно открыть окна и двери. Окна не открывались - там старый сарайчик. Жена открыла дверь - и в этом была причина, потому что возгорание было на кухне, а мы не знали этого. Мы выбежали на кухню, я снова разбил окно - но тяга стала еще хуже. В это окно я пихал руку - пытался найти мальчика, потому что он спал со мной под окном. Его там не было. У меня есть экспертиза об ожогах руки. Когда я увидел, что уже ничего нельзя сделать - побежал к соседке, попросил ее вызвать пожарных, - рассказал Николай Фурман КП-Молдова.

По словам мужчины, экспертиза обнаружила в его крови 0,6 промилле алкоголя, что не является сильным опьянением. Слухи о запойном алкоголизме семьи могли распустить соседи, считает Николай.

Он утверждает, что власти села не оказали его семье практически никакой помощи. Но в сельской и в районной администрации считают иначе. Там думают, что семья Фурман хочет нажиться на помощи.

В начале первого ночи 15 ноября в селе Дану Глодянского района загорелся жилой дом В ходе тушения огня в доме были обнаружены тела трех маленьких детей: 7-летней девочки, 4-летнего мальчика и еще одной месячной девочки. Соседи погорельцев заявили, что родители детей в ту страшную ночь были пьяны.

Николай Фурман отсидел срок за убийство шурина. Его тело он спрятал в подвале, предварительно залив его цементом. Только спустя полгода останки мужчины обнаружили