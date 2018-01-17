Закон «Big Brother»: грозит ли Молдове цифровая диктатура?

Георге Прутяну

Во время весенне-летней сессии парламента депутатам предстоит достичь согласия по скандальному пакету поправок о регулировании Интернета.

«Big Brother» неоднократно дорабатывался с учетом рекомендаций международных и национальных экспертов, но в государственных структурах нет единой позиции по его содержанию. Большинство представителей политических и юридических кругов сходятся во мнении, что законопроекты должны быть доработаны в первую очередь в части гарантий неприкосновенности частной жизни. Платформа для дебатов на эту тему была организована Институтом информационной политики в партнерстве с Regional Internet Freedom Program и канадским фондом SecDev Foundation.

Роман Боцан, депутат от ЛП, председатель парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку:

- Законопроекты № 161 («Big Brother») и № 281 («Мандат безопасности») в конце ноября были включены в повестку дня комиссии, однако затем по предложению депутата Артура Решетникова их сняли с рассмотрения. Очевидно, что у депутатов, которые представляют парламентское большинство, в настоящее время нет единого мнения по поводу этих законопроектов. Возник ряд вопросов, в связи с чем их ещё не готовы рассматривать, по крайней мере, в нынешней редакции. Одна из причин, думаю, заключается в некоторых положениях о хранении данных, которые, к примеру, в Румынии были признаны неконституционными.

Принимая во внимание точку зрения экспертов и опыт зарубежных стран, в законопроект «Big Brother» должны быть внесены некоторые изменения. Неприкосновенность частной жизни должна быть гарантирована законом, в том числе при расследовании преступлений в информационной сфере. Первоначальной целью этих инициатив была борьба с детской порнографией и другими подобными преступлениями, однако некоторые положения выходят за рамки данной задачи. От того, как они будут доработаны, зависит, как проголосует парламентское большинство. Лично я в последнем чтении буду голосовать исходя из того, какие изменения будут внесены. В случае, если соответствующие рекомендации не будут приняты во внимание другими депутатами, я не поддержу эти проекты.

Артур Решетников, депутат от ДПМ, член парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку, бывший директор Службы информации и безопасности РМ:

- В большинстве стран в той или иной мере действуют законодательные акты такого рода, и нам предстоит определить, какой вариант подходит для Молдовы. Данные законопроекты давно находятся на рассмотрении парламента, и сегодня мы располагаем мнением Венецианской комиссии, а также рекомендациями экспертов. Существуют разные мнения, мы все их рассмотрим и учтем предложения, которые принесут пользу содержанию законопроектов. Хотел бы заверить представителей гражданского общества и экспертов, что законы в «сыром» виде приниматься не будут. Пока же я воздержался бы от того, чтобы давать оценку их содержанию, поскольку окончательный вариант еще не готов. В законе все зависит от формулировок, поэтому содержание проектов будет еще раз детально изучено. Не исключено, что они будут направлены на доработку или вообще сняты с рассмотрения, если их положения признают устаревшими или нуждающимися в существенном изменении.

Эдуард Харунжен, Генеральный прокурор РМ:

- В последние годы участились случаи использования компьютерных сетей и электронной информации в преступных целях, а материалы, которые могли бы послужить доказательствами этих преступлений, хранятся и передаются преступниками через эти же сети. В 2009 г. Молдова ратифицировала Конвенцию Совета Европы о киберпреступности, тем самым обязуясь соблюдать рекомендации и усовершенствовать национальное законодательство. В этих целях Генеральная прокуратура совместно с МВД разработала проект закона №161, получивший название «Big Brother». Он призван обеспечить эффективное расследование и раскрываемость самых тяжких форм преступлений, в том числе с элементами организованной транснациональной преступности. Правоохранительным органам важно иметь возможности для сбора доказательств в информационном пространстве, их изъятия и хранения.

Информационные обыски, перехват информационных данных и другие идентичные меры, предусмотренные в законопроекте, применяются во многих странах. При этом не считается, что они могут повлечь какие-либо риски нарушения права на частную жизнь. Такого рода вмешательство допустимо только при необходимости, в строго обусловленных угрозами обстоятельствах, в случае самых тяжких преступлений. Соответствующие действия сопровождаются гарантиями соблюдения фундаментальных прав и свобод человека. Эти механизмы включены и в законопроект №161. В первоначальный проект были внесены определенные поправки, которые привели к улучшению его положений. Сейчас он в полной мере соответствует международным стандартам, в том числе и в плане пропорциональности вмешательства государства в частную жизнь граждан.

Несмотря на это, проект закона сталкивается с постоянным сопротивлением. Буду честен и назову вещи своими именами. Сопротивление чувствуется, прежде всего, со стороны компаний, предоставляющих услуги на рынке электронных коммуникаций, которые постоянно приглашались на публичные консультации. Считаю такую реакцию естественной. Ведь речь идет о бизнесе, приносящем немалые материальные выгоды, и всякое ограничение может затронуть эти интересы. Здесь нам все понятно. Менее понятна позиция, изложенная некоторыми представителями гражданского общества, как в СМИ, так и в рамках межведомственных совещаний, куда они были приглашены для дискуссий. Бесспорно, процесс по разработке, принятию и внедрению законов с вовлечением гражданского общества является демократичным и корректным. Их позиция и их голос услышаны, но, к сожалению, не все изложенное может быть принято во внимание.

Валерий Гилецкий, заместитель председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), вице-спикер Парламента РМ, председатель Европейской народной группы:

- Я с осторожностью отношусь к тенденции по ужесточению политики государства в области регулирования Интернета. Вопрос достаточно деликатный, и здесь надо действовать очень аккуратно, чтобы не нарушить баланса между свободой и безопасностью. В последнее время на это начинают обращать внимание многие страны, а вопросы, связанные с безопасностью Интернета и его контентом, становятся предметом дискуссий в Совете Европы и попадают в повестку дня Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

При рассмотрении этих законопроектов важно не допустить, чтобы в Молдове вернулись к советскому прошлому в работе органов госбезопасности. Я всегда был против того, чтобы развязать руки спецслужбам, наделив их слишком широкими полномочиями по прослушиванию телефонных разговоров, перехвату электронной корреспонденции и т.д. В 2014 г., на заседании комиссии по нацбезопасности, с моей подачи был «убит» предыдущий законопроект на эту тему. Он напоминал мне советскую практику, когда собираются несколько человек и решают, что делать, кого слушать, и никто ни перед кем не отчитывается. Если подозрения не подтверждаются, никто об этом и не узнает, что были слежка и прослушка.

Новые законопроекты не сбалансированы и нуждаются в доработке. Критерии должны быть очень четкими при вмешательстве в права и свободы. В ином случае спецслужбы или другие госинституты получат рычаги для злоупотреблений. Проекты несут очень серьезные риски в том, что касается конфиденциальности, частных переписок, прослушиваний телефонов и т.д. Такие законодательные инициативы могут очень легко использоваться в политических целях, и не хотелось бы, чтобы это произошло. Если мы считаем Молдову правовым государством, то законы должны очень четко вписываться в правовое поле и отвечать международным стандартам. Европейская народная группа в парламенте не станет голосовать за эти законопроекты в существующем виде. Наш голос зависит от того, какие изменения будут предложены, мы очень скрупулезно рассмотрим все законодательные положения.

Серджиу Бозияну, заместитель начальника Главного управления по надзору и контролю соответствия Национального центра по защите персональных данных:

- Данные проекты не обеспечивают достаточных гарантий соблюдения прав граждан. Национальный центр по защите персональных данных подготовил для парламента ряд рекомендаций в том, что касается гарантирования неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны. В определенной степени мы приветствуем намерение улучшить законодательство по предупреждению и борьбе с преступлениями в онлайн-пространстве. Но эти меры должны быть приняты в такой форме, которая гарантирует сбалансированность и пропорциональность между вмешательством в приватную жизнь и целями, которые преследуются. Мы хотели бы высказать свою обеспокоенность в том, что касается гарантирования права граждан на частную жизнь – независимо от статуса, будь то судья, учитель, прокурор или журналист.

Нуждаются в переоценке и полномочия органов, которые будут реализовать эти законопроекты, если их примут. Кроме того, есть вопросы по соблюдению прав при перехвате и сборе данных. Непонятно, как гражданин будет проинформирован об этих мерах в отношении него, в каком отрезке времени его оповестят, чтобы он смог впоследствии обжаловать в суде нарушение прав. Также, если говорить о минимизации персональных данных, то нужно ограничить их количество, чтобы в определенных случаях они не использовались необоснованно. Мы обращаем внимание на специфику этих законопроектов и призываем учесть практику Европейского суда по вопросам хранения информации, а также опыт Румынии, где признали неконституционными ряд положений в этой области. В рамках этих законов хотелось бы видеть больше гарантий. В существующем виде их, конечно, принимать нельзя.

Вадим Виеру, адвокат, представитель Ассоциации Promo-Lex:

- Отсутствие в законе необходимых гарантий и механизмов может привести к массовому нарушению прав и другим серьезным проблемам. Хотя в проект «Big Brother» были внесены поправки, он не может быть принят в нынешней форме. В нем не учтены некоторые рекомендации Венецианской комиссии, в частности, которые касаются хранения изъятых информационных данных и их безопасности, гарантий соблюдения прав человека, в особенности в плане частной жизни. Должно быть понятно, сколько времени эта информация может находиться в распоряжении полиции, органов уголовного преследования или прокуратуры, через какое время она уничтожается. В этом отношении должны быть сформулированы конкретные технические процедуры. Также, когда изымается информация посредством мобильных телефонов, есть риск, что она может касаться не только гражданина, который преследуется, но и других лиц, вообще не имеющих отношения к конкретному уголовному делу.

Владислав Грибинча, адвокат, председатель Центра юридических ресурсов:

- Совершенно очевидно, что обсуждаемые законопроекты не соответствуют международным стандартам. Если преследуется цель изменить какие-то конкретные нормы, обеспечить защиту каких-либо ценностей, то пусть авторы пишут именно так. Нам же говорят, что дело - в кибербезопасности, и под это объяснение подводят всё, что хотят. Но это невозможно, потому что при нарушении авторских прав, очевидно, надо принимать другие меры, а не как при педофилии и других преступлениях против детей. Их не надо смешивать, а их смешали.

В настоящее время спецслужбы Молдовы прослушивают телефоны в 38 раз чаще, чем в Великобритании, а эти законопроекты дадут им возможность делать это еще чаще. Считаю, что их надо отозвать и начинать работу по конкретным положениям, которые действительно нужны. В законодательстве и сегодня есть разные процессуальные возможности, которые позволяют правоохранительным органам делать свою работу. Мне кажется, что чрезмерное вмешательство государства и госструктур в частную жизнь ни к чему хорошему не приводит.

Алексей Марчук, директор Института информационной политики, эксперт в области информационной безопасности:

- Пакет «Big Brother» оставляет много пробелов юридического и технического характера, а некоторые его формулировки недостаточно точны и допускают двойное толкование. Хотя часть экспертных рекомендаций была принята во внимание при доработке пакета, в нем по-прежнему присутствует ряд неприемлемых и спорных положений, которые несут очевидную опасность правам человека. Не проработан целый ряд вопросов, которые в последнее время неоднократно обсуждались. Закон нуждается в более прозрачных процедурах, обеспечении надлежащих гарантий. Нынешний вариант «Big Brother» предполагает чрезмерно жесткий контроль Интернета со стороны государства, завышенные требования к провайдерам в части хранения данных о межличностных коммуникациях, слишком широкие и размытые полномочия правоохранительных органов.

Если содержание «Big Brother» не привести в порядок, его принятие может обернуться ситуацией массового нарушения прав, а также негативно скажется на конституционных гарантиях защиты персональных данных и неприкосновенности личной жизни. По крайней мере, законы задают вектор в этом направлении и дают карт-бланш на определенные действия. Страна в результате может получить новые иски в Европейском суде по правам человека. Индивидуальные жалобы, поступившие от заявителей относительно нарушения неприкосновенности их частной жизни, составляют достаточно большой процент дел, которые в последнее время рассматриваются ЕСПЧ. В зону риска попадает как приватность, так и свобода выражения мнений в Интернете. Поэтому для общества очень важно продолжать обсуждение таких законодательных инициатив и ни в коем случае не оставлять их без внимания.