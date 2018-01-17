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Общество
Власти Бельц предложили предпринимателям и жилищным ассоциациям купить мусорные контейнеры за свои деньги.
Экономические агенты раскритиковали предложение вице-мэра.
Владелец местного автосервиса заметил также, что муниципальное предприятие, ответственное за вывоз мусора, уже более двух недель не эвакуирует отходы.
Выразили недовольство по поводу предложения вице-мэра и представители жилищных ассоциаций.
"Нам нужно семь мусорных контейнеров. Один стоит семь тысяч леев. Вместе с доставкой это примерно 50-60 тысяч леев. У нас таких денег нет. Кредит нам тоже никто не дает, потому что нечего оставить в залог", сказал председатель жилищной ассоциации Якоб Кучук.
Проблема с вывозом мусора в Бельцах возникла месяц назад после того, как местные власти расторгли контракт с фирмой, занимавшейся эвакуацией отходов. Компания забрала мусорные контейнеры, сославшись на то, что они принадлежат ей.
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