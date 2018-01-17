Власти Бельц предложили предпринимателям и жилищным ассоциациям купить мусорные контейнеры за свои деньги.

По их словам, у предприятия, которое сейчас занимается эвакуацией бытовых отходов, нет на это средств. Вопрос подняли на рабочем заседании местной мэрии.

Экономические агенты раскритиковали предложение вице-мэра.

Владелец местного автосервиса заметил также, что муниципальное предприятие, ответственное за вывоз мусора, уже более двух недель не эвакуирует отходы.

Выразили недовольство по поводу предложения вице-мэра и представители жилищных ассоциаций.

"Нам нужно семь мусорных контейнеров. Один стоит семь тысяч леев. Вместе с доставкой это примерно 50-60 тысяч леев. У нас таких денег нет. Кредит нам тоже никто не дает, потому что нечего оставить в залог", сказал председатель жилищной ассоциации Якоб Кучук.

Проблема с вывозом мусора в Бельцах возникла месяц назад после того, как местные власти расторгли контракт с фирмой, занимавшейся эвакуацией отходов. Компания забрала мусорные контейнеры, сославшись на то, что они принадлежат ей.