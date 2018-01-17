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Спорт
МОК квалифицировал первого спортсмена из РМ для участия в зимней Олимпиаде
17.01.2018

У Республики Молдовы появился первый спортсмен, квалифицированный для участия в зимней Олимпиаде, которая начнется 9 февраля.

Им стал австрийский лыжник Кристофер Хорл, который представит Республику Молдова на международных соревнованиях, сообщает protv.md.

28-летний спортсмен, который занимается горнолыжным спортом, выступает за Молдову с ноября 2017 года. Он принял участие в 8 турне, выиграв соревнования в Чехии и заняв 5-е место в чемпионате Италии.

Еще одним молдавским спортсменом, который сохраняет шансы на участие в Олимпиаде, является Леонард Сепой, занимающийся санным спортом. 

Зимние Олимпийские игры в этом году пройдут в Южной Корее.


 
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