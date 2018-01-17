Главная Российскую журналистку Ираду Зейналову не пустили в Молдову Российскую журналистку Ираду Зейналову не пустили в Молдову. Ее остановили в международном аэропорту Кишинева. После проверки паспорта сотрудники пограничной полиции приняли решение не пускать телеведущую на территорию республики из-за неуказанной цели визита. Инцидент произошел минувшим вечером, однако известно о нем стало только сегодня. Журналистка вылетела в Москву ближайшим рейсом. Напомним, что 10 января председатель парламента Андриан Канду, временно исполнявший обязанности президента по решению Конституционного суда, подписал закон о борьбе с иностранной пропагандой. Законопроект призван обеспечить информационную безопасность РМ путем ограничения ретрансляции на территории Молдовы выпусков новостей и информационно-аналитических, политических и военных передач из Российской Федерации.

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