Предлагается увеличить единовременное пособие при рождении ребенка

Размер единовременного пособия при рождении ребенка в 2018 году предлагается увеличить на 345 леев, с 5300 до 5645 леев. Проект постановления предложен Министерством труда, социальной защиты и семьи для публичных консультаций на particip.gov.md, передает IPN.

Согласно документу, для выплаты единовременного пособия при рождении ребенка в размере 5645 леев в Законе о государственном бюджете на 2018 года предусмотрены финансовые средства в сумме 198,2 млн. леев.

По подсчетам, в 2018 года единовременное пособие при рождении ребенка получат 35 тыс. семей.