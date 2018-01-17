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Общество
Предлагается увеличить единовременное пособие при рождении ребенка
17.01.2018

Размер единовременного пособия при рождении ребенка в 2018 году предлагается увеличить на 345 леев, с 5300 до 5645 леев. Проект постановления предложен Министерством труда, социальной защиты и семьи для публичных консультаций на particip.gov.md, передает IPN.

Согласно документу, для выплаты единовременного пособия при рождении ребенка в размере 5645 леев в Законе о государственном бюджете на 2018 года предусмотрены финансовые средства в сумме 198,2 млн. леев.

По подсчетам, в 2018 года единовременное пособие при рождении ребенка получат 35 тыс. семей.


 
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