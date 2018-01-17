Сколько будет стоить аренда публичной собственности в 2018 году

Базовый тариф годовой аренды одного квадратного метра в Кишиневе в текущем году, рассчитанный в государственном бюджете на 2018 год, составляет 336,5 леев, по сравнению с 322,6 леями в прошлом году. В муниципии Бэлць тариф составляет 238,6 леев, что на 9,8% больше, чем в прошлом году. В других городах базовый тариф составляет 173,5 леев/м2, в пригородных населенных пунктах, входящих в состав муниципиев – 130,2 леев/м2, а в сельских населенных пунктах – 43,5 леев/м2, передает IPN.

Базовый тариф за один квадратный метр аренды является важным элементом в определении минимального размера годовой арендной платы за использование помещений, находящихся в публичной собственности. При установлении арендной платы будут учитываться и коэффициент назначения помещений (отдельное помещение, пристройка, подвал), коэффициент технического оснащения (наличие водопровода, канализации, горячей воды), отраслевой коэффициент использования помещения (творческая мастерская, производственное предприятие, аптека, газета) и рыночный коэффициент.

От арендной платы освобождаются учреждения, финансируемые из государственного бюджета и творческие союзы за помещения, арендуемые у других органов власти или бюджетных организаций, финансируемых из государственного бюджета, а также у государственных предприятиях, учредителем которых является вышестоящий орган. Кроме того, будут освобождены от арендной платы государственные предприятия, учредителем которых является Департамент пенитенциарных учреждений для помещений, арендуемых в рамках пенитенциарной системы.