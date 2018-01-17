Кто из депутатов разработал наибольшее число законопроектов

В 2017 году парламентские фракции предложили на рассмотрение 170 законодательных инициатив, сообщает новостной портал Noi.md со ссылкой на статистический баланс.

Большинство инициатив – 79 – исходило от фракции Демпартии. На втором месте фракция ПСРМ – 44 проекта. Независимые депутаты и депутаты ЛДПМ зарегистрировали по 11 инициатив, ПКРМ – 10, ЛП – 9, Европейская народная партия Молдовы, возглавляемая Юрием Лянкэ, – 6 проектов.

Другие субъекты, обладающие правом законодательной инициативы, выдвинули 235 законопроектов. В целом в прошлом году было зарегистрировано 405 законопроектов, из них лишь одна не прошла рассмотрение. 87 инициатив выдвигались депутатами индивидуально, остальные – группами депутатов.

Наибольшее количество проектов поступило от депутата Демократической партии Раисы Апольски – 31 проект, депутата-коммуниста Оксаны Доменти, сложившей депутатский мандат в декабре прошлого года, – 7 инициатив, депутата-социалиста Адриана Лебединского – 6 законопроектов.

В ходе заседания Парламента депутаты 147 раз брали слово по предложенным законопроектам: 33 раза – депутат от ЛДПМ Юрие Цап, 9 – депутат-коммунист Олег Рейдман, и по 6 – депутат-демократ Валентина Стратан и вице-председатель Парламента Валериу Гилецки.