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Политика
Кто из депутатов разработал наибольшее число законопроектов
17.01.2018

В 2017 году парламентские фракции предложили на рассмотрение 170 законодательных инициатив, сообщает новостной портал Noi.md со ссылкой на статистический баланс.
Большинство инициатив – 79 – исходило от фракции Демпартии. На втором месте фракция ПСРМ – 44 проекта. Независимые депутаты и депутаты ЛДПМ зарегистрировали по 11 инициатив, ПКРМ – 10, ЛП – 9, Европейская народная партия Молдовы, возглавляемая Юрием Лянкэ, – 6 проектов.

Другие субъекты, обладающие правом законодательной инициативы, выдвинули 235 законопроектов. В целом в прошлом году было зарегистрировано 405 законопроектов, из них лишь одна не прошла рассмотрение. 87 инициатив выдвигались депутатами индивидуально, остальные – группами депутатов.

Наибольшее количество проектов поступило от депутата Демократической партии Раисы Апольски – 31 проект, депутата-коммуниста Оксаны Доменти, сложившей депутатский мандат в декабре прошлого года,  – 7 инициатив,  депутата-социалиста Адриана Лебединского – 6 законопроектов.

В ходе заседания Парламента депутаты  147 раз брали слово по предложенным законопроектам: 33 раза – депутат от ЛДПМ Юрие Цап, 9 – депутат-коммунист Олег Рейдман, и по 6 – депутат-демократ Валентина Стратан и вице-председатель Парламента Валериу Гилецки.

 


 
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