Молдавские либералы в преддверии выборов предложили выйти из СНГ

Парламентская фракция Либеральной партии Молдовы зарегистрировала в законодательном органе республики проект постановления о денонсировании Соглашения о создании Содружества Независимых Государств.

Эту инициативу подписали только пятеро либералов, которых в 101-местном парламенте насчитывается всего 9 человек.

При этом, как отмечено в пояснительной записке к документу, "взаимовыгодные экономические отношения с государствами-членами СНГ будут продвигаться и в дальнейшем путем подписания новых двусторонних договоров".

Пресс-секретарь Демократической партии Молдовы Виталий Гамурарь заявил, что "на сегодняшний день демократы никогда не говорили о выходе из СНГ". Фракции Демпартии в парламенте принадлежит большинство — 41 депутат.

"Осенью еще были разговоры о том, что нужно пересмотреть все, что касается участия Республики Молдова в различных международных организациях, однако речи о выходе из какой-либо структуры или, по крайней мере, из СНГ, никогда не было", — отметил представитель Демпартии.

По его словам, данный проект — "инициатива Либеральной партии" и, как считает демократ, это их видение на будущее республики.

"Они никогда не скрывали своих планов. И, возможно, это является уже некой предвыборной кампанией (в конце 2018-начале 2019 года в Молдове ожидаются парламентские выборы — ред.). По крайней мере, Демократическая партия никогда не выступала за такой подход", — подчеркнул Гамурарь.

Как отметил собеседник, демократы "никогда не видели проблем в том, что в процессе европейской интеграции сохранить свои отношения в рамках стран бывшего Советского союза".

Согласно социологическим опросам, за последние несколько лет молдавские либералы лишились поддержки большей части своего электората. На президентских выборах в 2016 году лидер ЛП Михай Гимпу набрал порядка 1% голосов. Молдавские либералы активно выступают за объединение республики с Румынией, против чего, согласно многочисленным социологическим исследованиям, высказывается большая часть населения республики.

Молдова ратифицировала документ об образовании СНГ 8 апреля 1994 года.