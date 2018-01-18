Состав Высшего совета безопасности может быть изменён. Об этом заявил президент Игорь Додон в ходе передачи „Important” на телеканале TVC21. Глава государства пояснил, что это может произойти в том случае, если премьер-министр Павел Филип и председатель парламента Андриан Канду не будут посещать заседания Совета, передаёт IPN.

По словам Игоря Додона, в такой ситуации не останется иного выбора, кроме изменения состава Совета. „Я подготовил указ о внесении изменений в состав Высшего совета безопасности. Если у нас и далее будет присутствовать угроза бойкота со стороны правительства, парламента, я имею в виду тех, кто, согласно закону, должен быть частью ВСС – премьер-министра и спикера, генерального прокурора, главу НЦБК, министра обороны, если они продолжат бойкотировать, то мы изменим состав Совета таким образом, чтобы у нас был кворум и без них. Делать это разрешено”, - заявил глава государства.

Помимо этого, президент сказал, что в течение ближайших недель он предложит Высшему совету безопасности обсудить вопрос, касающийся отчёта Kroll-2 и его краткого содержания. Игорь Додон сообщил, что на заседании будет рассмотрено несколько вопросов: где находится отчёт Kroll-2, почему он не был представлен президенту страны, каким образом премьер-министр прочёл его прежде, чем тот оказался в распоряжении Национального банка. „Мы обсудим эти темы в ближайшие недели”, - сказал глава государства.

Игорь Додон считает, что до тех пор, пока в Молдове не будет другого парламентского большинства – не будет особых успехов и продвижения вперёд в вопросе о краже миллиарда. „Должны прийти люди, которые не руководили страной на том этапе, когда происходила кража этого миллиарда, и тогда мы начнём узнавать больше деталей”, - говорит президент.