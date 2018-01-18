18 Января 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Состав Высшего совета безопасности может быть изменён
18.01.2018

Состав Высшего совета безопасности может быть изменён. Об этом заявил президент Игорь Додон в ходе передачи „Important” на телеканале TVC21. Глава государства пояснил, что это может произойти в том случае, если премьер-министр Павел Филип и председатель парламента Андриан Канду не будут посещать заседания Совета, передаёт IPN.

По словам Игоря Додона, в такой ситуации не останется иного выбора, кроме изменения состава Совета. „Я подготовил указ о внесении изменений в состав Высшего совета безопасности. Если у нас и далее будет присутствовать угроза бойкота со стороны правительства, парламента, я имею в виду тех, кто, согласно закону, должен быть частью ВСС – премьер-министра и спикера, генерального прокурора, главу НЦБК, министра обороны, если они продолжат бойкотировать, то мы изменим состав Совета таким образом, чтобы у нас был кворум и без них. Делать это разрешено”, - заявил глава государства.

Помимо этого, президент сказал, что в течение ближайших недель он предложит Высшему совету безопасности обсудить вопрос, касающийся отчёта Kroll-2 и его краткого содержания. Игорь Додон сообщил, что на заседании будет рассмотрено несколько вопросов: где находится отчёт Kroll-2, почему он не был представлен президенту страны, каким образом премьер-министр прочёл его прежде, чем тот оказался в распоряжении Национального банка. „Мы обсудим эти темы в ближайшие недели”, - сказал глава государства.

Игорь Додон считает, что до тех пор, пока в Молдове не будет другого парламентского большинства – не будет особых успехов и продвижения вперёд в вопросе о краже миллиарда. „Должны прийти люди, которые не руководили страной на том этапе, когда происходила кража этого миллиарда, и тогда мы начнём узнавать больше деталей”, - говорит президент.


 
Количество просмотров:
178
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.