Партия социалистов требует объявить Бэсеску персоной нон-грата

Партия социалистов требует объявить бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску персоной нон-грата в Молдове. Об этом говорится в заявлении ПСРМ, текст которого поступил в среду в агентство "ИНФОТАГ".

Социалисты осудили намерение Бэсеску представить в парламент Румынии законодательную инициативу об объединении с Молдовой, назвав действия Бэсеску и его сторонников "неприкрытым актом агрессии против независимости РМ, грубо попирающим Конституцию страны и принципы международного права".

"Вызывает озабоченность тот факт, что ни одна государственная структура РМ, кроме президента, не выступила с официальным заявлением по этому поводу. В то же время, вызывает тревогу и активизация деятельности унионистских сил на территории Молдовы в преддверии 100-летия так называемого "Великого объединения". Любые унионистские действия и призывы, совершаемые гражданами Молдовы, являются тяжкими государственными преступлениями и подпадают под действия Уголовного кодекса РМ", - отмечается в документе.

Социалисты требуют также "решительных мер по защите государственности РМ и пресечению любых попыток ликвидации суверенного и независимого государства".

"Мы требуем объявить Траяна Бэсеску персоной нон-грата на территории республики и запрета деятельности всех унионистских партий и движений на территории нашей страны", - заявила ПСРМ.

Авторы заявления отмечают, что их позиция "не направлена против Румынии и ее народа".

"Мы хотим видеть соседнюю страну дружественным государством. Однако вызывает недоумение упорный и многолетний отказ Румынии от подписания Базового политического договора с РМ, что свидетельствует об отказе Бухареста от признания государственной границы по реке Прут и вызывает закономерное подозрение в наличии у руководства Румынии агрессивных экспансионистских планов в отношении Молдовы", - заявила ПСРМ.

Как уже сообщало агентство "ИНФОТАГ", в апреле прошлого года Траян Бэсеску был избран почетным председателем Партии национального единства РМ. Партия была создана в Кишиневе с целью объединения Молдовы с Румынией. В настоящее время Бэсеску часто приезжает в Молдову, ездит по республике, разъясняя на встречах с гражданами преимущества объединения с Румынией. Очередные встречи жителей РМ с Бэсеску намечены на 27-28 января.