Средняя пенсия увеличилась с начала года на 253,17 лея

Средний размер пенсии в Молдове на 1 января составил 1527,87 лея (менее $90), увеличившись с начала года на 253,17 лея ($15), а число их получателей выросло с 691,2 тыс. до 716 тыс.

Как сообщает "ИНФОТАГ" со ссылкой на данные Национальной кассы социального страхования (НКСС), абсолютное большинство (532,9 тыс. человек) получают пенсию по возрасту (в среднем около 1457 леев), а 128,5 тыс. - по инвалидности (1149 леев). Самые большие пенсии - свыше 7437 леев - у "некоторых категорий работников гражданской авиации" (598 человек), а самые маленькие - по случаю потери кормильца - 755 леев (около 13 тыс. человек).

Получателями государственных социальных пособий на начало года являлось более 61 тыс. человек. Размер пособия колеблется от 153 леев лицам, достигшим пенсионного возраста, до 562 леев - инвалидам до 18 лет.

Пособие по воспитанию ребенка до трех лет для застрахованных лиц равняется 1348 леев, и почти втрое меньше (540) - для незастрахованных. Государство также выплачивает единовременное пособие по рождению ребенка в размере 5,3 тыс. леев.