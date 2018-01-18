Игорь Додон не исключает того, что он возглавит список ПСРМ на парламентских выборах

Президент Игорь Додон не исключает того, что он может возглавить предвыборный список Партии социалистов на парламентских выборах в этом году. Об этом глава государства заявил в студии передачи „Important” на телеканале TVC21, передаёт IPN.

„Не хочу абсолютно ничего исключать. По крайней мере, законодательство этого не запрещает, и во время нескольких избирательных кампаний президенты возглавляли предвыборные списки политических партий”, - заявил Игорь Додон.

Глава государства считает, что выборы 2018 года принесут Молдове хороший результат. „Мы должны создать промолдавское парламентское большинство. Будет ли это одна партия или несколько – увидим. Должен присутствовать политический консенсус, мы должны отложить в сторону геополитическую борьбу и заняться внутренними делами Молдовы”, - сказал президент.

По его мнению, пропрезидентская партия, ПСРМ, имеет реальные шансы получить парламентское большинство по итогам выборов.