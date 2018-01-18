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Политика
Игорь Додон не исключает того, что он возглавит список ПСРМ на парламентских выборах
18.01.2018

Президент Игорь Додон не исключает того, что он может возглавить предвыборный список Партии социалистов на парламентских выборах в этом году. Об этом глава государства заявил в студии передачи „Important” на телеканале TVC21, передаёт IPN.

„Не хочу абсолютно ничего исключать. По крайней мере, законодательство этого не запрещает, и во время нескольких избирательных кампаний президенты возглавляли предвыборные списки политических партий”, - заявил Игорь Додон.

Глава государства считает, что выборы 2018 года принесут Молдове хороший результат. „Мы должны создать промолдавское парламентское большинство. Будет ли это одна партия или несколько – увидим. Должен присутствовать политический консенсус, мы должны отложить в сторону геополитическую борьбу и заняться внутренними делами Молдовы”, - сказал президент.

По его мнению, пропрезидентская партия, ПСРМ, имеет реальные шансы получить парламентское большинство по итогам выборов.


 
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