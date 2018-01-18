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Общество
Сильвия Раду: Дорожники будут работать в режиме нон-стоп
18.01.2018

Дорожные службы мобилизованы в связи с резким ухудшением погоды. На борьбу со снегопадом выделили 45 машин спецтехники. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщила и.о. мэра Кишинёва Сильвия Раду.

Она написала, что в борьбе с непогодой задействованы все службы, которые имеют отношение к состоянию дорог в городе. Сотрудники «EXDRUPO» и Главного управления общественного транспорта будут работать в режиме нон-стоп всю ночь.

Всё это время дороги будут посыпать реагентом, чтобы избежать обледенения.

Напомним, сегодня метеорологи объявили оранжевый код опасности в связи со снегом и гололедицей.


 
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