Сильвия Раду: Дорожники будут работать в режиме нон-стоп

Дорожные службы мобилизованы в связи с резким ухудшением погоды. На борьбу со снегопадом выделили 45 машин спецтехники. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщила и.о. мэра Кишинёва Сильвия Раду.

Она написала, что в борьбе с непогодой задействованы все службы, которые имеют отношение к состоянию дорог в городе. Сотрудники «EXDRUPO» и Главного управления общественного транспорта будут работать в режиме нон-стоп всю ночь.

Всё это время дороги будут посыпать реагентом, чтобы избежать обледенения.

Напомним, сегодня метеорологи объявили оранжевый код опасности в связи со снегом и гололедицей.