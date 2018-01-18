Самое сильное гадание - на 19 Января

Период до 19 января считается как раз самым подходящим для того, чтобы узнать судьбу на ближайший год.

- Самыми сильными считаются три даты – с 6 на 7 (ночь на Рождество), с 13 на 14 (ночь на Старый Новый год или Васильев вечер) и с 18 на 19 (ночь на Крещение). Но в принципе в Святки можно гадать каждый день.Считалось, что это сакральное, пограничное время, когда миры, тот и этот, взаимодействуют друг с другом. А значит туда можно легко проникнуть и узнать желаемое,

Запомните, что перед гаданием надо снять с себя нательный крест, пояс, развязать все узлы, распустить волосы. Во время гадания нельзя скрещивать руки и ноги, а в помещении должно быть тихо и темно.

Каким будет год?



Это одно из самых простых гаданий. Возьмите блюдечко, налейте воды и выставьте на ночь за окно. Посмотрите утром на образовавшийся лед. Если узоры выпуклые — год будет удачным, ежели узоры окажутся вогнутыми, то этот год хорошего не сулит.

Театр теней



Возьмите бумагу, сомните ее, положите на тарелку и подожгите. Сгорела? Теперь зажигаем свечу, тушим свет и подносим тарелку с бумагой и свечку к стене так, чтобы на нее падала тень от сгоревшего. Вращайте блюдечко. Что тени покажут, того и ждите в наступившем году.

Гадаем на мужа



Наберите в тазик воды, возьмите много бумажек и напишите на них мужские имена и годы. Плотно скрутите листочки в трубочки и бросьте их в воду. Бумажки, развернувшиеся первыми, укажут вам имя суженого и год грядущей свадьбы.

Еще можно взять четыре одинаковых стакана: в один из них положите золотое колечко, в другой — кусок хлеба, в третий — обгорелую спичку, последний пусть остается пустым. Накройте все стаканы так, чтобы не было видно содержимого. Тот, кто задался целью узнать, чего ждать от будущей половинки, выбирает один из стаканов.

Если попался стакан с кольцом — поздравляем, брак будет заключен по любви. Хлеб сулит брак по расчету. Обгорелая спичка — к бедности. Ну а пустой стакан «говорит» о том, что спутник или спутница жизни еще не определены в вашей судьбе.

Еще один, самый традиционный способ: выйти на улицу и спросить у первого встреченного человека имя вашего будущего суженого. Какое имя прохожий назовет, так жениха и будут звать.

Можно попробовать и такой вариант: разложите по кругу бумажки с именами потенциальных (или пока только предполагаемых) женихов/невест. Теперь привяжите золотое кольцо к шелковой нитке и поводите над именами. Где колебания будут сильнее всего, — тот и есть ваш избранник.

Но самое «страшное» гадание на суженого-ряженого — гадание тараканом. Говорят, точность «попадания» — стопроцентная. Я еще сама не пробовала, но в Крещенский сочельник попытаюсь обязательно.

Возьмите тазик воды, на края его приклейте бумажки, где написаны мужские имена и обозначены годы. Вот тут и наступает самый жуткий и душещипательный момент... Нужно поймать таракана и запустить его в воду. К какому имени он подплывет первым, за того человека в течение года, указанного на листочке, и выйти вам замуж...

Задаем вопросы



Возьмите емкость, насыпьте туда рис. Теперь вытяните левую руку, чтобы опущенная вниз ладонь находилась над банкой. Задайте вслух свой вопрос, предусматривающий (желательно) односложный ответ — «да» или «нет». Теперь зачерпните горсточку зерен и высыпьте на салфетку. Если выпало четное количество рисинок — ответ положительный, нечетное — значит, не суждено...

Существует и еще масса гаданий: на воске, на картах, с зеркалами, иглами, кольцами...

Простейшее, конечно, — перед сном поставить рядом с собой стакан воды или положить под подушку расческу и пожелать, чтобы Он — тот, кто предназначен вам судьбою, — напоил или расчесал вас. Потом постарайтесь поскорее заснуть. Кто приснится, тот и есть жених...

А вот еще несколько способов гадания .



На предметах - чет или нечет.



Парное число символизировало семейную пару, а непарное - одиночество. К примеру, выходили во двор и набирали дров. Принеся их в дом, считали, четное или нечетное количество. С этой же целью обхватывали доски в заборе.

Подслушивание под окнами соседских домов.



Если в доме разговаривали спокойно - хорошая примета, а вот если ругались или спорили - замужняя жизнь обещала быть неспокойной.

На имя будущего жениха.



В полночь девушки выходят на перекресток. Здесь каждая спрашивает имя первого встретившегося мужчины - оно и будет именем суженного. Со временем меняются и гадания. Сейчас девушки на перекрестке набирают на мобильном телефоне любой номер, и если трубку поднял мужчина, спрашивают его имя, которое предположительно будет именем жениха.

По лаю собаки.



Говорят: "Залай, залай, собаченька, залай серенький волчок". Хриплый лай - суженый старый, звонкий - молодой, а приглушенный - вдовец или разведенный.

С помощью книги.

Лучше всего взять книгу духовного содержания. Не раскрывая ее, необходимо загадать номер страницы и строки сверху или снизу, раскрыть ее и читать в указанном месте. Толкуют прочитанное, как правило, сообразно тому, что больше всего интересует гадающего - достаток, поездки, женитьба, здоровье.

Со свечей.



Купите белую свечу. Зажгите ее и наблюдайте за пламенем в течение 10-15 минут. Если пламя будет тихим и ровным, значит, и год пройдет тихо и без потрясений. Если пламя будет ярким, но станет часто мигать, то в целом все будет хорошо, за исключением мелких незначительных проблем. Если горение свечи сопровождается отчетливыми потрескиваниями, значит, грядущий год пройдет в бурных делах, веселых компаниях.

Вещие сны.

Нужно чистой расческой расчесать на ночь волосы и положить ее под подушку со свежей наволочкой. Перед сном следует представить образ желанного человека. Можно также положить под подушку четырех карточных королей. При этом нужно сказать: "Кто мой суженый, кто мой ряженый - тот приснись во сне". Суженый приснится в образе какого-нибудь короля.

И помните: если вы решились погадать, но все же немного трусите, — самый верный способ оградить себя от негативных мыслей и нежелательных последствий — относиться ко всему действу с юмором...