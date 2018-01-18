Самое сильное гадание - на 19 Января

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Общество
Период до 19 января считается как раз самым подходящим для того, чтобы узнать судьбу на ближайший год.
- Самыми сильными считаются три даты – с 6 на 7 (ночь на Рождество), с 13 на 14 (ночь на Старый Новый год или Васильев вечер) и с 18 на 19 (ночь на Крещение). Но в принципе в Святки можно гадать каждый день.Считалось, что это сакральное, пограничное время, когда миры, тот и этот, взаимодействуют друг с другом. А значит туда можно легко проникнуть и узнать желаемое,
Запомните, что перед гаданием надо снять с себя нательный крест, пояс, развязать все узлы, распустить волосы. Во время гадания нельзя скрещивать руки и ноги, а в помещении должно быть тихо и темно.
Каким будет год?
Театр теней
Гадаем на мужа
Еще можно взять четыре одинаковых стакана: в один из них положите золотое колечко, в другой — кусок хлеба, в третий — обгорелую спичку, последний пусть остается пустым. Накройте все стаканы так, чтобы не было видно содержимого. Тот, кто задался целью узнать, чего ждать от будущей половинки, выбирает один из стаканов.
Если попался стакан с кольцом — поздравляем, брак будет заключен по любви. Хлеб сулит брак по расчету. Обгорелая спичка — к бедности. Ну а пустой стакан «говорит» о том, что спутник или спутница жизни еще не определены в вашей судьбе.
Еще один, самый традиционный способ: выйти на улицу и спросить у первого встреченного человека имя вашего будущего суженого. Какое имя прохожий назовет, так жениха и будут звать.
Можно попробовать и такой вариант: разложите по кругу бумажки с именами потенциальных (или пока только предполагаемых) женихов/невест. Теперь привяжите золотое кольцо к шелковой нитке и поводите над именами. Где колебания будут сильнее всего, — тот и есть ваш избранник.
Но самое «страшное» гадание на суженого-ряженого — гадание тараканом. Говорят, точность «попадания» — стопроцентная. Я еще сама не пробовала, но в Крещенский сочельник попытаюсь обязательно.
Возьмите тазик воды, на края его приклейте бумажки, где написаны мужские имена и обозначены годы. Вот тут и наступает самый жуткий и душещипательный момент... Нужно поймать таракана и запустить его в воду. К какому имени он подплывет первым, за того человека в течение года, указанного на листочке, и выйти вам замуж...
Задаем вопросы
Существует и еще масса гаданий: на воске, на картах, с зеркалами, иглами, кольцами...
А вот еще несколько способов гадания .
Подслушивание под окнами соседских домов.
На имя будущего жениха.
По лаю собаки.
С помощью книги.
Лучше всего взять книгу духовного содержания. Не раскрывая ее, необходимо загадать номер страницы и строки сверху или снизу, раскрыть ее и читать в указанном месте. Толкуют прочитанное, как правило, сообразно тому, что больше всего интересует гадающего - достаток, поездки, женитьба, здоровье.
Со свечей.
Вещие сны.
Нужно чистой расческой расчесать на ночь волосы и положить ее под подушку со свежей наволочкой. Перед сном следует представить образ желанного человека. Можно также положить под подушку четырех карточных королей. При этом нужно сказать: "Кто мой суженый, кто мой ряженый - тот приснись во сне". Суженый приснится в образе какого-нибудь короля.
И помните: если вы решились погадать, но все же немного трусите, — самый верный способ оградить себя от негативных мыслей и нежелательных последствий — относиться ко всему действу с юмором...
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