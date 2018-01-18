Раду Албот вышел во второй круг Australian Open в парном разряде

Молдавский теннисист Раду Албот вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. Вместе с Хён Чоном из Южной Кореи первая ракетка Молдовы обыграл израильско-канадский дуэт Джонатан Эрлих-Дэниэл Нестор в двух сетах - 7-6, 6-3.

В следующем круге Албот и Чон встретятся с парой, победившей в матче Дамир Джумхур/Душан Лайович – Хенри Континен/Джон Пирс.

В одиночном разряде Аустрэлиан Оупен первая ракетка мира Рафаэль Надаль обыграл аргентинца Леонардо Майера – 6:3, 6:4, 7:6 и вышел в 1/16 финала.

В этом матче не обошлось без курьеза. В одном из эпизодов испанский теннисист случайно попал мячом в боллбоя.

Посеянный на турнире в Мельбурне под шестым номером хорват Марин Чилич взял верх над португальцем Жоао Соузой в трех сетах - 6-1, 7-5, 6-2.

Вторая ракетка женского турнира Аустрэлиан Оупен Каролин Возняцки из Дании обыграла хорватку Яну Фетт 3-6, 6-2, 7-5.