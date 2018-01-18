Происшествия Более полусотни населённых пунктов остались без света из-за снегопадов Непогода оставила без света 55 населённых пунктов в 13 районах страны. Речь идёт об Яловенском, Оргеевском, Хынчештском, Теленештском, Кагульском, Кантемирском и Леовском районах. На местах работают сотрудники Инспекции чрезвычайных ситуаций. Напомним, со вчерашнего вечера на территории страны действует оранжевый код метеорологической опасности в связи со снегом. Дорожные службы боролись с последствиями непогоды всю ночь. Спасатели просят водителей быть осторожными на дорогах.

Publika Количество просмотров: 101 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Обсуждение новости