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Происшествия
Более полусотни населённых пунктов остались без света из-за снегопадов
18.01.2018

Непогода оставила без света 55 населённых пунктов в 13 районах страны. Речь идёт об Яловенском, Оргеевском, Хынчештском, Теленештском, Кагульском, Кантемирском и Леовском районах.

На местах работают сотрудники Инспекции чрезвычайных ситуаций.

Напомним, со вчерашнего вечера на территории страны действует оранжевый код метеорологической опасности в связи со снегом. Дорожные службы боролись с последствиями непогоды всю ночь. Спасатели просят водителей быть осторожными на дорогах.


 
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